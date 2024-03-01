В Челябинске вступились за женщин, кормящих грудью в общественных местах

Активистка и глава Союза женщин в Челябинской области Наталья Баскова заявила, что женщин надо поощрять становиться матерями, а не вводить запреты, например, на кормление грудью в общественных местах. А порицание связано только с отсутствием уважения к институту семьи и материнства, сообщает ее мнение КП-Челябинск.

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«Кормящих мам меньше, чем курящих, для которых создаются отдельные места. Если в обществе возродится культ семьи, то проблема разрешится сама собой», – уверена Баскова.

Тогда окруженная всеобщим обожанием мамочка с ребенком не будет чувствовать себя стесненной, а в обществе никому и в голову не придет думать о плохо о той, чей ребенок просит грудь независимо от обстановки и мнения окружающих.

Пока этого не произошло, специалист советует в таких деликатных случаях просить помощи у ответственного лица, будь то продавец в магазине или кондуктор в автобусе.