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Пособие по беременности вырастет до 794 тысяч рублей к 2025 году в России

В России максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 000 рублей в 2025 году.

Пособие по беременности вырастет до 794 тысяч рублей к 2025 году в России
© Vse42.ru

В 2025 году в России вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком. Об этом в рамках 25-го Конгресса педиатров России "Актуальные проблемы педиатрии" заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 794 000 рублей, по уходу за ребенком до полутора лет для работающей матери – до 69 000 рублей, рассказала Баталина. Она пояснила, что пособие вырастет из-за объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд и введения единого тарифа страховых взносов.

В этом году максимальный размер пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет составит 565 000 и 49 000 рублей соответственно. Замглавы Минтруда подчеркнула, что индексация материнского капитала позволит россиянам сохранить средства, даже если они будут тратить их поэтапно. Ее слова приводит РИА "Новости".

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Ольга Баталина
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