Самый запутанный архив и таинственный лагерь «Зеленое озеро». Что почитать с детьми

Сотрудники московских библиотек продолжают рассказывать о книгах, которые затрагивают самые важные темы. Мария Овчинникова из библиотеки № 244 советует истории, идеально подходящие для чтения всей семьей.

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Малышам

«Как домик искал хозяина» Екатерины Сафро

«Как домик искал хозяина» — не только книжка для самых маленьких, но и самая настоящая философская притча. Она рассказывает о Домике, который отправился в далекое путешествие на поиски хозяина, чтобы больше не чувствовать себя пустым и одиноким. Домик побывал и в шумном мегаполисе, и в богатом коттеджном поселке, и в заброшенной деревне. Но лишь дойдя до края земли и забравшись на вершину горы, он понял, что главное в жизни — это сам путь. И каким бы трудным он ни был, обязательно найдется человек, которому ты очень нужен.

На основе этой короткой и трогательной истории участники кукольной мастерской «Сами с усами», занятия которой проходят в нашей библиотеке, не так давно поставили теневой спектакль.

«Садовник и куст» Катарины Макуровой

Мишка-садовник выращивает очень много прекрасных роз — вот только одна все никак не зацветет. Чего только ни делал главный герой: поливал ее каждое утро и вечер, подкармливал вкусным чаем, но ничего не помогало. В итоге садовник понял, что куст цвел, только наоборот — ведь это была не роза, а прекрасная морковка. Зато кролики, которые жили в норках под садом, смогли устроить пышное застолье.

Книга очень забавная, в ней не так много текста, зато много смысла и юмора. Замечательные иллюстрации сделала сама автор — словацкая писательница Катарина Макурова.

Детям постарше

Это книга о роботе, которого зовут ROZZUM 7134, или просто Роз.

Она выжила после кораблекрушения и оказалась на затерянном в бескрайних водах острове, где обитают только звери и птицы. Так начинается история, в финале которой Роз обязательно найдет свое место в мире. Оторваться невозможно — слишком здесь много интересных вопросов, на которые ребенку очень захочется получить ответы.

Американский писатель Питер Браун создал необыкновенное произведение о доброте, дружбе, человечности, взрослении и ответственности. У книги есть продолжение — оно называется «Спасение дикого робота».

«Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире» Элейн Конигсбург

Американская писательница Элейн Конигсбург придумала эту невероятно увлекательную историю в середине 1960-х годов, это одна из моих любимых книг. Сюжет разворачивается вокруг девочки Эммы, которая вместе с братом решила сбежать из дома. Местом, куда они отправились, стал Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Во время побега Эмма много размышляет над отношениями с близкими.

В этом смешном и динамичном произведении с элементами детектива и приключенческого романа затрагиваются темы взросления, учебы, общения родителей и детей. Я уверена, книга понравится людям всех возрастов, не только школьникам.

Подросткам

Роман «Ямы» принес американскому писателю Луису Сашару главную награду Национальной книжной премии США, а также медаль Джона Ньюбери в области детской литературы.

«Возьмите плохого мальчика, заставьте его каждый день копать яму на жаре и солнцепеке, и он быстро станет хорошим мальчиком» — таков главный закон исправительного лагеря «Зеленое озеро», куда попадает Стэнли Илнэтс (прочтите наоборот). Вот только никакого озера в том местечке нет — осталось только высохшее дно, в котором каждый мальчишка должен копать яму по длине лопаты. Но в одном ли исправлении здесь дело?

Вместе с главным героем читатели узнают тайну лагеря, а заодно и секрет всех неудач Стенли. После прочтения обсудите с детьми, насколько ценны в жизни любого человека любовь и дружба.

Однажды жизнь подростка Германа меняется, и всему виной — болезнь, из-за которой он начинает терять волосы. Где-то позади остаются его волнения из-за первой любви, рыжеволосой девочки Руби, заразительный смех мамы и неиссякаемый оптимизм дедушки, милого чудака. Но Герман, несмотря ни на что, старается замечать прекрасное в простых и привычных вещах, радоваться им и сопереживать тем, кому труднее.