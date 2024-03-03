Невролог объяснил, чем опасно употребление психоактивных веществ в юности

Психоактивные вещества в любом возрасте вредны для организма и вызывают процессы деградации и психопатологические нарушения, а в юности - мешают адаптации к взрослой жизни и ухудшают состояние внутренних органов, отмечает детский врач-невролог Оксана Азина.

«Наркотические вещества пагубно влияют на организм детей намного сильнее, чем на взрослый. В возрасте 12-15 лет ребенок находится на пике своего развития. Попадая в мозг подростка, вещества вызывают изменения в его химии и структуре», - сообщает специалист.

Психотропные вещества увеличивают выработку дофамина и приводят к тому, что необходимо раз за разом увеличивать дозу, в результате чего нейронные связи меняются и разрушаются. В мозге ухудшается кровоснабжение. Это приводит к необратимым изменениям в работе нервной системы: утрачиваются навыки запоминать новую информацию, снижаются интеллект и память, ухудшаются зрение и двигательная активность. Кроме того, могут появиться галлюцинации.