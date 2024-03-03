Девочка впала в кому после чая с уксусом, который дала ей мать

Четырехлетняя девочка поселка Шушары в границах Петербурга оказалась в реанимации с подозрением на отравление уксусом.

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Уксус попал в организм вместе с чаем. Ребенок жаловался на боль в животе, и мать решила, что чай с ложкой яблочного уксуса принесет ей облегчение. Перед этим малышку уже посетил врач и назначил лекарства, однако мать все же выбрала самолечение. Инцидент произошел 28 февраля.

На короткое время самочувствие ребенка улучшилось, но вечером 2 марта ей стало хуже, и она потеряла сознание. Девочку по скорой доставили в больницу в состоянии комы и поместили в реанимацию.