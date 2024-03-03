Новый тренд из соцсетей угрожает ребенкe: об этом должна знать каждая будущая мама

Стресс из-за поездки в больницу, потери контроля над процессом, вероятность применения медикаментов — все эти атрибуты появления малыша на свет под присмотром медиков вдохновляют все больше будущих мам на «сводные роды», ставшие трендом в TikTok.

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Под соответствующим хештегом регулярно появляются новые истории о счастливых естественных родах на дому или где бы то ни было еще без профессиональной помощи, но что об этом думают специалисты?

Исследователи из Университетской больницы Уппсалы в Швеции со ссылкой на реестр пациентов США отмечают, что в период с 2010 по 2017 год во время домашних родов умерло больше новорожденных, чем в больницах. Согласно полученным результатам, большинство будущих мам, которые выбирают самостоятельные роды, делают это из-за своего негативного опыта стационарного лечения или опасений, что их пожелания будут проигнорированы врачами.