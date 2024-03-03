Новый тренд из соцсетей угрожает ребенкe: об этом должна знать каждая будущая мама

Новый тренд из соцсетей угрожает жизни ребенка: об этом должна знать каждая будущая мама
Стресс из-за поездки в больницу, потери контроля над процессом, вероятность применения медикаментов — все эти атрибуты появления малыша на свет под присмотром медиков вдохновляют все больше будущих мам на «сводные роды», ставшие трендом в TikTok.
Под соответствующим хештегом регулярно появляются новые истории о счастливых естественных родах на дому или где бы то ни было еще без профессиональной помощи, но что об этом думают специалисты?
Исследователи из Университетской больницы Уппсалы в Швеции со ссылкой на реестр пациентов США отмечают, что в период с 2010 по 2017 год во время домашних родов умерло больше новорожденных, чем в больницах. Согласно полученным результатам, большинство будущих мам, которые выбирают самостоятельные роды, делают это из-за своего негативного опыта стационарного лечения или опасений, что их пожелания будут проигнорированы врачами.
Тем не менее врачи предупреждают, что малыш, рожденный без профессиональной поддержки, подвергается не только повышенному риску смерти, но и вероятности расстройств нервной системы, пишет NY Post.