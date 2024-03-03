Психолог указала на недопустимость рекламы с интимом на детских показах
Просмотр подобных фрагментов может нанести моральную травму. Это воспринимается ребёнком как насилие, объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Светлана Клюваева.
«Если это сцена сексуального характера с подробностями, то маленьким детям такие сцены пользу не принесут. Если просто мужчина и женщина показаны под одеялом — это не постельная сцена, в ней ничего такого нет. Если маленькие дети увидят порно на экранах, то это может их травмировать. Дети это не понимают. Для них эти сцены могут быть сопряжены со сценами насилия».
Ранее в Госдуме потребовали запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов. Кинотеатры, которые допускают это, следует «наказать». Депутаты готовят соответствующее обращение в прокуратуру. В целом демонстрация интимных отношений в кино допустима. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.
В октябре 2019 года в России вступил в силу закон, который позволил библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ тогда был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Акт вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно правилам, посетитель по просьбе кассира должен предъявить паспорт, если он собирается посмотреть фильм с возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения, что он достиг совершеннолетия.