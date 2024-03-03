Психолог указала на недопустимость рекламы с интимом на детских показах

«Если это сцена сексуального характера с подробностями, то маленьким детям такие сцены пользу не принесут. Если просто мужчина и женщина показаны под одеялом — это не постельная сцена, в ней ничего такого нет. Если маленькие дети увидят порно на экранах, то это может их травмировать. Дети это не понимают. Для них эти сцены могут быть сопряжены со сценами насилия».