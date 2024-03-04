Можно ли ребенку не есть мясо?

Некоторые взрослые практикуют разные форматы питания вроде вегетарианства и сыроедения. Кое-кто пытается с малых лет привить свои принципы ребёнку. Однако в случае с детьми отказ от мяса не самое лучшее решение, особенно если ребёнок не против его есть. Сколько мяса нужно несовершеннолетнему и что будет из-за его дефицита в рационе, рассказала врач-педиатр Фариза Азбарова.

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В чём польза мяса для детей

Мясо в рационе ребёнка способствует его физической и умственной силе, отметила заведующая детской поликлиники № 8 в Челябинске Фариза Азбарова.

Всё благодаря высокому уровню гемоглобина, который помогает поддерживать баланс железа в крови. Не говоря уже про то, что мясо — это источник белка.

При выборе рациона для детей нужно учитывать состояние организма конкретного ребёнка и в первую очередь количественное соотношение мышечной и жировой массы тела.

Важно ещё и желание самого ребёнка. Если он отказывается от мяса сам, заставлять его не стоит. Это может сформировать отрицательную пищевую привычку, отметила Азбарова.

Сколько мяса давать ребёнку

Если подкожно-жировая клетчатка у ребёнка в норме, он физически развит, интеллектуальная функция не снижена, мясо в его рацион стоит включать хотя бы пару раз в неделю, посоветовала педиатр.

Это может быть совсем небольшая порция — хотя бы 100 г. И желательно, чтобы это было именно красное мясо, добавила врач.

Можно ли ребёнку быть вегетарианцем

Искусственно убирать мясо из рациона ребёнка не рекомендуется, подчеркнула врач. Питание детей должно быть сбалансированным и рациональным. В нём должно быть мясо, крупы, овощи и фрукты.

Если ребёнок сознательно хочет стать вегетарианцем или веганом, он может это сделать, но не раньше 16 лет, отметила педиатр.

Чем заменить мясо в рационе ребёнка

Если ребёнок напрочь отказывается есть мясо, его можно заменить рыбой. В ней, конечно, не так много белка, зато много полезных для метаболизма жиров, сказала врач «Аргументам и фактам».

Она посоветовала родителям попробовать разные варианты приготовления мяса, потому что иногда дети могут отказываться от него, потому что им не нравится вкус или консистенция конкретного блюда.

Нужно ли отказываться от мяса пожилым

Есть мнение, что пожилым людям сложнее усваивать мясо, поэтому им лучше вообще от него отказаться. Это очень опасный миф, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Всё дело в белке. Если человек не получает его из мяса, рано или поздно у него начинается мышечное увядание, походка становится шаткой, движения нескоординированными. Это может привести к падению и перелому шейки бедра.