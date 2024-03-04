Активность четырех генов связали со степенью тяжести аппендицита у детей

Многопрофильная команда медицинских исследователей обнаружила, что измерение активности четырех специфических генов у педиатрических пациентов с подозрением на аппендицит может помочь в оценке тяжести заболевания и необходимости операции.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics, группа изучила признаки экспрессии генов у детей с диагнозом аппендицит, чтобы узнать больше об ассоциациях между такими признаками и тяжестью заболевания.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка, вызванное инфекцией, которая возникает, как правило, в результате закупорки. Такое воспаление обычно приводит к отёку и боли в животе. Предыдущие исследования показали, что аппендицит может принимать различные формы, от хронической до острой — в наиболее тяжёлых случаях аппендикс лопается, выбрасывая жидкость в брюшную полость, что создаёт риск сепсиса. У детей аппендицит развивается чаще, чем у взрослых.

Хотя диагностировать аппендицит, как правило, несложно, трудно оценить степень его тяжести. Менее тяжёлые случаи, когда аппендикс не лопнул, можно лечить антибиотиками. В более тяжёлых случаях часто требуется немедленная операция по удалению аппендикса.

Из-за сложности быстрого определения тяжести случая исследователи искали возможные маркёры. В этом новом исследовании команда из Австралии обнаружила доказательства того, что измерение уровня активности четырёх конкретных генов может помочь оценить тяжесть аппендицита у детей.

Работа включала изучение сигнатур активности генов у педиатрических пациентов, которые, по их мнению, могли быть связаны с аппендицитом. Они выявили четыре гена: PLBD1, S100A12, S100A8 и ANXA3. Было обнаружено, что все четыре гена повышены у пациентов, страдающих перфоративным (осложнённым) аппендицитом.