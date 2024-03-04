Как воспитать в ребенке навыки будущего: рекомендации детского психолога

Творчество

Необходимый компонент для развития ребенка — занятия творчеством. Творческие занятия формируют взгляд на мир, развивают абстрактное мышление, эстетическое восприятие и воображение. Творчество — это одна из форм самовыражения ребенка, оно помогает лучше познать себя, познакомиться со своими чувствами, а также выплеснуть лишние эмоции. Вы можете познакомить ребенка с разными видами искусства и понять, что ему ближе.

Спорт

Любовь к спорту формируется у ребенка постепенно. Мама и папа рассказывают ему, как важно делать зарядку по утрам, отводят на тренировки три раза в неделю, а на выходных вместо того, чтобы лежать дома на диване, выбирают активную прогулку по парку или поездку за город.

«Дети, которые привыкли к тому, что их жизнь включает в себя обязательные тренировки, перенесут эту привычку и во взрослую жизнь. В свою очередь, дети, образ жизни которых трудно назвать активным, с меньшей долей вероятности решат внезапно делать ежедневную зарядку», — сказала специалист.

Книги

О важности чтения твердят учителя, эксперты и статьи в интернете. Все родители хотят, чтобы их ребенок читал так, чтобы его при этом не приходилось заставлять. Желание вполне разумное и похвальное, ведь чтение развивает фантазию, внимание и улучшает словарный запас. Ребенок всегда берет пример со своих родителей, если в семье сформирована культура чтения: у родителей есть библиотека, ребенок может самостоятельно выбирать книги для чтения, родители читают ему вслух, то велика вероятность того, что со временем он будет проявлять инициативу и самостоятельно знакомиться с творчеством авторов. Также важную роль в процессе формирования привычки играют гаджеты. Телефон для ребенка всегда интереснее, чем книга. Для того чтобы прочитать книгу, нужно приложить определенного рода усилия, куда больше, чем просто включить телефон и начать потребление контента.