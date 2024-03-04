Названы последствия сюсюканья с младенцами

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что общение с младенцами при помощи детского лепета способствует их когнитивному развитию. Результаты исследования опубликованы в журнале Developmental Science (DevSci). В эксперименте приняли участие 27 малышей в возрасте от 15 до 20 месяцев и их родители.

Специалисты измеряли активность мозга детей с помощью функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS). В результате они выяснили, что сюсюканье помогает малышам осваивать звуки и ритмы языка, что в будущем упрощает для них процесс понимания и произношения слов. Кроме того, разговор с младенцами на их же лепете приводит к тому, что малыши больше концентрируются во время общения с родителями.