Связь между потреблением сахара и гиперактивностью у детей долгое время была предметом оживленных дискуссий. Интерес к этому вопросу возрос после выхода книги Бена Файнгольда, где он утверждал, что изменение диеты может улучшить поведенческие проблемы у детей. Файнгольд предположил, что избавление от сахара может снизить гиперактивность. Это предложение стало особенно актуальным на фоне растущего использования медикаментозных стимуляторов для лечения СДВГ, пишет Центральная Служба Новостей.

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Появившиеся в то время исследования, указывающие на взаимосвязь между диетой с высоким содержанием сахара и поведенческими изменениями, вызвали широкий общественный интерес. Однако критика со стороны научного сообщества заставила задуматься о достоверности этих данных.

Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты обширного исследования, в котором детям предлагались продукты с натуральным и искусственным сахаром без информирования участников об этом. Анализы не выявили значительного влияния сахара на поведение или умственные способности детей.