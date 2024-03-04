Эксперты развеяли мифы взаимосвязи сахара с поведением детей
Связь между потреблением сахара и гиперактивностью у детей долгое время была предметом оживленных дискуссий. Интерес к этому вопросу возрос после выхода книги Бена Файнгольда, где он утверждал, что изменение диеты может улучшить поведенческие проблемы у детей. Файнгольд предположил, что избавление от сахара может снизить гиперактивность. Это предложение стало особенно актуальным на фоне растущего использования медикаментозных стимуляторов для лечения СДВГ, пишет Центральная Служба Новостей.
Появившиеся в то время исследования, указывающие на взаимосвязь между диетой с высоким содержанием сахара и поведенческими изменениями, вызвали широкий общественный интерес. Однако критика со стороны научного сообщества заставила задуматься о достоверности этих данных.
Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты обширного исследования, в котором детям предлагались продукты с натуральным и искусственным сахаром без информирования участников об этом. Анализы не выявили значительного влияния сахара на поведение или умственные способности детей.
Эти результаты опровергли прямую связь между сахаром и гиперактивностью, однако специалисты продолжают настаивать на важности снижения потребления сахара среди детей. Такие меры направлены не на коррекцию поведения, а на предотвращение ожирения, диабета и других заболеваний, подчеркивая значимость здорового питания для детского здоровья.