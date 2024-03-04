$91.35+0.0299.11+0.38
Почта

Эксперты развеяли мифы взаимосвязи сахара с поведением детей

Связь между потреблением сахара и гиперактивностью у детей долгое время была предметом оживленных дискуссий. Интерес к этому вопросу возрос после выхода книги Бена Файнгольда, где он утверждал, что изменение диеты может улучшить поведенческие проблемы у детей. Файнгольд предположил, что избавление от сахара может снизить гиперактивность. Это предложение стало особенно актуальным на фоне растущего использования медикаментозных стимуляторов для лечения СДВГ, пишет Центральная Служба Новостей.

Эксперты развеяли мифы взаимосвязи сахара с поведением детей
© Unsplash

Появившиеся в то время исследования, указывающие на взаимосвязь между диетой с высоким содержанием сахара и поведенческими изменениями, вызвали широкий общественный интерес. Однако критика со стороны научного сообщества заставила задуматься о достоверности этих данных.

Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты обширного исследования, в котором детям предлагались продукты с натуральным и искусственным сахаром без информирования участников об этом. Анализы не выявили значительного влияния сахара на поведение или умственные способности детей.

Эти результаты опровергли прямую связь между сахаром и гиперактивностью, однако специалисты продолжают настаивать на важности снижения потребления сахара среди детей. Такие меры направлены не на коррекцию поведения, а на предотвращение ожирения, диабета и других заболеваний, подчеркивая значимость здорового питания для детского здоровья.

Дети