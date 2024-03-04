Депутат: создание мест для кормления в заведениях нужно закрепить законом

«Может быть, мы их должны будем по закону сделать, — добавила она. — Либо, если это небольшое кафе, всегда есть тот самый укромный уголок, где кормящей маме будет удобно. Если это нельзя сделать добрым словом, значит, мы должны сделать это на уровне закона».