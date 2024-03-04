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Депутат Буцкая: создание мест для кормления в заведениях нужно закрепить законом

В общественных заведениях следует создать отдельные места для кормления детей грудью, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Если в этом направлении не удалось добиться помощи сотрудников заведений «добрым словом», то нужно закрепить такое требование законом, заявила она в пресс-центре НСН.

Депутат: создание мест для кормления в заведениях нужно закрепить законом
© Газета.Ru

По мнению депутата, работники общественных заведений сами должны понимать, что женщине некомфортно кормить ребенка грудью на виду, и поэтому им следует предлагать свою помощь и отводить их в места для кормления или «укромный уголок», если речь идет о кафе. Подобные места должны быть предусмотрены, убеждена Буцкая.

«Может быть, мы их должны будем по закону сделать, — добавила она. — Либо, если это небольшое кафе, всегда есть тот самый укромный уголок, где кормящей маме будет удобно. Если это нельзя сделать добрым словом, значит, мы должны сделать это на уровне закона».

Напомним, 5 марта в Госдуме состоится заседание рабочей группы, на котором будет обсуждаться разработка федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Как сообщала Буцкая, за ущемление прав кормящих матерей ведут штрафы.

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