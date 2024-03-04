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Трехлетний мальчик не ел полтора года из-за страха перед едой

Трехлетний мальчик из Великобритании внезапно перестал есть из-за нарушения пищевого поведения. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Трехлетний мальчик не ел полтора года из-за страха перед едой
© Lenta.ru

Имеющий расстройство аутического спектра (РАС) мальчик по имени Оливер из деревни Пенсби, графство Мерсисайд, отказался есть, когда ему было два года. Причиной оказался страх перед едой: Оливера стали пугать все продукты и блюда, и он даже не притрагивался к ним. Обеспокоенные родители обратились за медицинской помощью, и в результате обследований у мальчика диагностировали расстройство избирательного питания, или, как его еще называют, избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). При таком нарушении пищевого поведения человек сознательно отказывается от определенных продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта.

Врачам пришлось установить Оливеру зонд для питания, через который он получает пищу и жидкость уже почти полтора года.

«Многие люди говорили, что он будет есть, когда проголодается. Но Оливер не хочет, он буквально морит себя голодом», — рассказала мать мальчика.

По словам женщины, страх ее ребенка перед едой связан с нарушением обработки сенсорной информации из-за РАС. Родители Оливера хотят привлечь внимание к редкому диагнозу ИОРПП, и для этого и поделились историей с прессой.

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