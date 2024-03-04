Трехлетний мальчик не ел полтора года из-за страха перед едой

Имеющий расстройство аутического спектра (РАС) мальчик по имени Оливер из деревни Пенсби, графство Мерсисайд, отказался есть, когда ему было два года. Причиной оказался страх перед едой: Оливера стали пугать все продукты и блюда, и он даже не притрагивался к ним. Обеспокоенные родители обратились за медицинской помощью, и в результате обследований у мальчика диагностировали расстройство избирательного питания, или, как его еще называют, избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). При таком нарушении пищевого поведения человек сознательно отказывается от определенных продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта.