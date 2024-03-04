Как приучить ребенка к автокреслу

Эксперты рассказали, как сделать автокресло привычным и комфортным для юного пассажира. Госавтоинспекторы уверяют: приучать малышей к поездкам стоит постепенно.

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Инспекторы дали несколько советов, как добиться результата.

1. Познакомить ребенка с автокреслом нужно еще до момента установки его в машину. После совместного изучения нового предмета можно в игровой форме показать, как надеваются ремни и застегиваются замки.

2. Начинать следует с недолгой поездки. Ребенок потихоньку привыкнет сидеть пристегнутым. Особенно если родители покажут пример и объяснят, для чего нужны ремни безопасности.

3. Усадить юного пассажира в машину поможет отвлечение внимания. Для этого можно рассказать историю, показать новую игрушку. Или предложить игру, в которой автокресло превращается в место капитана космического корабля.

4. При этом важно объяснить ребенку, что поездка без специального устройства не состоится. Малыш должен понимать важность автокресла.

5. Специалисты рекомендуют мягко убеждать юного пассажира, отказывающегося занимать безопасное место. Крик в этом не поможет.

6. К поездке следует подготовиться. Ребенок скорее забудет, что пристегнут, когда у него с собой игрушка или книга, а в салоне играет любимая музыка.

7. Поможет и правильно выбранное время поездки. Если отправиться в путь незадолго до тихого часа, ребенок уснет и не обратит внимания, что он в автокресле.