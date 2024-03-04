Как компьютерные игры развивают ребенка

- Если подросток остановился на бродилках-стрелялках, которые хороши в 7-8 лет, - это плохо, не происходит качественного усложнения мышления. Развивается инфантилизм - ребенок начинает отставать по социальным навыкам, - сказал специалист. - А если он от стрелялок перешел, скажем, на стратегии, в которых думать надо на несколько шагов вперед, то зачем запрещать, если интеллект развивается.