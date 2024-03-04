От стрелялок к стратегиям: специалист объяснил, как компьютерные игры развивают ребенка
Они повышают внимание, скорость мышления и моторику пальцев.
По мнению детского психиатра Алексея Нелидова, особое внимание стоит уделять жанрам игр.
- Если подросток остановился на бродилках-стрелялках, которые хороши в 7-8 лет, - это плохо, не происходит качественного усложнения мышления. Развивается инфантилизм - ребенок начинает отставать по социальным навыкам, - сказал специалист. - А если он от стрелялок перешел, скажем, на стратегии, в которых думать надо на несколько шагов вперед, то зачем запрещать, если интеллект развивается.
Он добавил, что компьютерные игры остаются важной частью воспитания. В разговоре с "Время Н" эксперт уточнил:
- Когда ребенок повышает сложность, начинает побеждать компьютер или играть в команде - это нормальное развитие личности. Только этот процесс надо организовывать.
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