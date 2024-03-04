В России предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами
В России предложили наделить правом перевода с платного на бюджетное отделение студентов, которые стали отцами. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Парламентарий обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Депутат подчеркнула, что это должно коснуться учащихся, которые получают первое образование.
Важным условием для предоставления права должно стать исполнение отцом обязанности по воспитанию детей должным образом. Лантратова считает, что подобная инициатива станет существенной мерой поддержки для молодых семей.