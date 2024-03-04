В России предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами

В России предложили наделить правом перевода с платного на бюджетное отделение студентов, которые стали отцами. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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Парламентарий обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Депутат подчеркнула, что это должно коснуться учащихся, которые получают первое образование.