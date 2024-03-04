Более часа мобильных игр в день вызывают у подростков сухость глаз

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что чрезмерное увлечение мобильными играми может отрицательно сказаться на здоровье глаз детей и подростков. Исследование опубликовано в научном журнале Eye.

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Предыдущие изыскания показали что длительное просмотр экрана связан с более быстрым развитием близорукости у детей и подростков. Кроме того, вероятность возникновения усталости и напряжения глаз увеличивается после более чем двух часов использования смартфона. Чрезмерное времяпровождение перед дисплеями цифровых устройств связано с негативными последствиями для физического и психического здоровья молодых людей.

В исследовании приняли участие 36 детей и подростков в возрасте от шести до 15 лет. Их попросили играть в мобильные игры Despicable Me: Minion Rush и Racing Penguin на смартфоне iPhone в течение часа без перерыва.

Результаты показали, что функция слезной пленки глаза за 60 минут не изменилась, однако частота моргания значительно снизилась — с 21 до девяти раз в минуту. Временной интервал между морганием вырос почти втрое — с трех до девяти секунд в течение первой минуты игры.