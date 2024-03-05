В ЗАГСе Казани онлайн-знакомства назвали причиной поздней рождаемости

«Мы раньше знакомились на дискотеках, в местных парках, ДК, поездках в стройотряды, в лагерях труда и и отдыха. Так почему бы не вернуть подобное? Ведь, как мы знаем, все новое — это хорошо забытое старое. Но к этому старому нужно добавить совместное проведение межвузовских внеурочных мероприятий и встреч и даже вечеров быстрых знакомств в самых интересных и востребованных местах города: каток, парки, библиотеки, кафе», — сказала Студеникина.