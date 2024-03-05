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В ЗАГСе Казани онлайн-знакомства назвали причиной поздней рождаемости

Сегодня начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина сообщила, что, по ее мнению, молодые люди переходят на знакомства в онлайн-формате, не найдя вторую половину во время обучения в колледжах, техникумах и вузах. Сегодня сделать это, выйдя из стен учебного заведения, достаточно трудно, сказала она.

В ЗАГСе Казани онлайн-знакомства назвали причиной поздней рождаемости
© Realnoevremya.ru

«Онлайн-знакомства — это не совсем правильно. Средний возраст вступления в брак сегодня растет и составляет 28-30 лет. Мы считаем, что это проблема, так как отодвигается возраст рождения детей у молодых семей», — считает Студеникина.

Студеникина подчеркнула, что необходимо поднимать вопрос при взаимодействии с молодежными движениями и Минмолодежи для знакомства молодых людей офлайн.

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«Много уже делается в этом направлении, но хотелось бы заняться вопросом обстоятельнее», — заявила Студеникина.

Управление ЗАГС Казани ведет поиск и создание площадок для первой встречи молодежи с последующим созданием семьи.

«Мы раньше знакомились на дискотеках, в местных парках, ДК, поездках в стройотряды, в лагерях труда и и отдыха. Так почему бы не вернуть подобное? Ведь, как мы знаем, все новое — это хорошо забытое старое. Но к этому старому нужно добавить совместное проведение межвузовских внеурочных мероприятий и встреч и даже вечеров быстрых знакомств в самых интересных и востребованных местах города: каток, парки, библиотеки, кафе», — сказала Студеникина.

Работа над вопросом в Управлении ЗАГС идет, заверила начальник.

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