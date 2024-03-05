Врач рассказала, почему дети часто болеют ОРВИ
«Мой ребенок болеет слишком часто» – эта мысль время от времени возникает почти у каждого родителя. Особенно в осенне–весенний период. Почему дети часто болеют ОРВИ и в каких случаях стоит бить тревогу, рассказала в интервью корреспонденту MIR24.TV профессор кафедры госпитальной педиатрии Российского национального медицинского университета имени Пирогова, д.м.н. Ольга Чугунова.
Часто болеть – это норма?
По словам эксперта, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – самая распространенная инфекция у человека. По статистике дети в возрасте до 5 лет переносят в среднем 6-8 эпизодов в год. У детей, посещающих детские дошкольные учреждения, болезнь в первые 2 года развивается на 10-15% чаще, чем у остальных. При этом в школе чаще болеют дети, не посещавшие детский сад.
В России среди врачей достаточно популярным является термин «часто болеющие дети (ЧБД)», и именно они имеют повышенный риск развития хронических заболеваний. Часто болеющий ребенок нуждается в контроле как минимум педиатра и ЛОРа – для лечения очагов хронической инфекции и профилактики ЛОР-заболеваний. Отечественные педиатры относят детей в группу ЧБД на основании следующих критериев:
- Если ребенок переносит больше 6–8 острых респираторных заболеваний в год (здоровые дети по данной классификации в норме могут болеть до 6 раз в год).
- Если количество подтвержденных (установленных врачом) синуситов – воспалений пазух – за год оставило более 4–6 раз. Если ребенок более 2 раз за год болел пневмонией – воспалением легких.
- Если для лечения инфекционного заболевания требуется прием антибиотиков в течение 2 месяцев и больше.
- Если ребенок страдает от диареи, нарушения всасывания питательных веществ из кишечника.
- Если семейный анамнез отягощен: например, у кого–то из представителей предыдущих поколений был иммунодефицит.
Что может быть причиной ОРВИ?
Как рассказала Ольга Чугунова, таких причин может быть множество. Вот только некоторые.
- Дисфункция иммунной системы из–за внешних факторов.
«Снижению адаптационных способностей детского организма способствуют несбалансированное питание, нарушение режима дня, отсутствие физической активности, неблагоприятная психологическая атмосфера в семье и экологическая обстановка в месте проживания ребенка», – говорит врач.
- Генетическая предрасположенность. У детей из группы ЧБД может развиваться:
- Аллергологическая патология: поражение кожи, заболевания желудочно–кишечного тракта (ЖКТ) – пищевая непереносимость, круглогодичный аллергический ринит, респираторные аллергозы.
- Неврологическая патология: особенности психоэмоционального развития, фебрильные судороги, синдром раздраженного кишечника, астеновегетативный синдром – цефалгии, боли в сердце, вестибулоневрозы, субфебрилитет, длительный кашель.
- Сосудистая патология: вегетативные дисфункции (усталость), кардиоваскулярная патология – функциональные сердечные шумы, постоянно чуть повышенная температура (до 37,1–37,9 градусов).
- Поражение лимфатической системы: увеличение вилочковой железы, нейтропения.
- Метаболические нарушения: патология ЖКТ, патология органов мочевой системы (камнеобразование), астеновегетативный синдром, патология опорно–двигательного аппарата, частое развитие бактериальных осложнений ОРВИ.
В каком возрасте проблема наиболее актуальна?
«Развитие иммунной системы продолжается на протяжении всего детства, – говорит врач. – В процессе развития выделяют критические периоды, т. е. периоды повышенного риска развития инфекционных заболеваний».
По словам Ольги Чугуновой, ребенок проходит пять критических периодов развития:
Первый приходится на возраст до 28 дней жизни. Это период новорожденности, когда организм ребенка защищен почти исключительно материнскими антителами, полученными через плаценту и с грудным молоком. Чувствительность новорожденного ребенка к бактериальным и вирусным инфекциям в этот период очень высока. Особую группу риска среди новорожденных составляют недоношенные.
Второй – до 4–6 месяцев. Этот критический период характеризуется утратой полученных от матери антител. Способность к продукции собственных антител в этот период ограничена, а местной защиты слизистых оболочек недостаточно. В связи с этим чувствительность ребенка ко многим воздушно–капельным и кишечным инфекциям очень высока.
Третий – до двух лет. На втором году жизни значительно расширяются контакты ребенка с внешним миром. Иммунная система функционирует полноценно, начинает формироваться собственный долговременный иммунитет. Однако по-прежнему сохраняется дефицит местных защитных факторов. Доказательством тому служит высокая восприимчивость к бактериальным и вирусным возбудителям.
Четвертый – до 4–6 лет. В это время формируются многие хронические заболевания, нарастает частота аллергических заболеваний.
Пятый – до 12-15 лет. Подростковый возраст (12–13 лет у девочек; 14–15 лет у мальчиков) имеет свои специфические риски. Выделение половых гормонов ведет к подавлению некоторых звеньев иммунитета. Нарастает отрицательное влияние внешних факторов (курение, вредные химические вещества и др.) на иммунную систему. Окончательно формируются сильный и слабый типы иммунного ответа. Отмечается новый подъем частоты хронических заболеваний.
Как работает иммунитет
При этом даже в период новорожденности присутствует как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ. Врожденный иммунитет – это «первая линия защиты» организма от инфекций. Врожденные механизмы, в отличие от приобретенных, начинают действовать немедленно после попадания инфекционного агента (время реакции – 3-4 часа). Организм может эффективно отличать «свое» от «чужого» и «включать» адаптивный иммунный ответ.
Адаптивный иммунный ответ – это «вторая линия защиты». Она включается, если врожденные механизмы недостаточны для сдерживания и устранения вируса. По мере накопления вируса в тканях врожденный иммунный ответ организма сдерживает размножение вируса на ранней стадии, позволяет выиграть время и в сжатые сроки активировать адаптивный иммунный ответ, необходимый для ликвидации инфекции. Именно в этот момент решается судьба инфекционного процесса: произойдет ли быстрое уничтожение вируса или разовьются осложнения.
Меры профилактики ОРВИ
По словам врача, в соответствии с европейскими принципами, в профилактические меры по борьбе с частыми острыми респираторными инфекциями (ОРИ) входят два типа профилактики. Классическая профилактика – прием иммуномодулирующих средств пациентом из группы риска в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ (октябрь – март) с целью снижения вероятности заболевания. И прицельная профилактика – прием иммуномодуляторов в острой фазе заболевания с целью сокращения числа дней болезни, профилактики тяжести течения заболевания, развития осложнений.
Также эффективны немедикаментозные методы реабилитации с использованием санаторно–курортных факторов. Особое место в диспансеризации ЧБД занимает организация оздоровительных мероприятий, своевременная санация хронических очагов инфекции, полное восстановление работоспособности и физического развития.
Медикаментозная реабилитация включает индивидуально подобранный комплекс препаратов и средств.
Хотя большинство детей с повторяющимися инфекциями имеют нормальный иммунитет, важно вовремя распознать, не является ли причиной частых инфекционных заболеваний ребенка иммунная недостаточность, чтобы обеспечить правильное обследование и лечение. Именно рецидивы респираторных инфекций приводят к дисбалансу иммунного статуса организма и могут вызвать развитие хронического течения болезни. Если вовремя принять меры и составить грамотную схему лечения, иммунный статус не изменится и инфекции не нарушат роста и развития ребенка.