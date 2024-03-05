Врач рассказала, почему дети часто болеют ОРВИ

«Мой ребенок болеет слишком часто» – эта мысль время от времени возникает почти у каждого родителя. Особенно в осенне–весенний период. Почему дети часто болеют ОРВИ и в каких случаях стоит бить тревогу, рассказала в интервью корреспонденту MIR24.TV профессор кафедры госпитальной педиатрии Российского национального медицинского университета имени Пирогова, д.м.н. Ольга Чугунова.

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Часто болеть – это норма?

По словам эксперта, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – самая распространенная инфекция у человека. По статистике дети в возрасте до 5 лет переносят в среднем 6-8 эпизодов в год. У детей, посещающих детские дошкольные учреждения, болезнь в первые 2 года развивается на 10-15% чаще, чем у остальных. При этом в школе чаще болеют дети, не посещавшие детский сад.

В России среди врачей достаточно популярным является термин «часто болеющие дети (ЧБД)», и именно они имеют повышенный риск развития хронических заболеваний. Часто болеющий ребенок нуждается в контроле как минимум педиатра и ЛОРа – для лечения очагов хронической инфекции и профилактики ЛОР-заболеваний. Отечественные педиатры относят детей в группу ЧБД на основании следующих критериев:

Если ребенок переносит больше 6–8 острых респираторных заболеваний в год (здоровые дети по данной классификации в норме могут болеть до 6 раз в год).

Если количество подтвержденных (установленных врачом) синуситов – воспалений пазух – за год оставило более 4–6 раз. Если ребенок более 2 раз за год болел пневмонией – воспалением легких.

Если для лечения инфекционного заболевания требуется прием антибиотиков в течение 2 месяцев и больше.

Если ребенок страдает от диареи, нарушения всасывания питательных веществ из кишечника.

Если семейный анамнез отягощен: например, у кого–то из представителей предыдущих поколений был иммунодефицит.

Что может быть причиной ОРВИ?

Как рассказала Ольга Чугунова, таких причин может быть множество. Вот только некоторые.

Дисфункция иммунной системы из–за внешних факторов.

«Снижению адаптационных способностей детского организма способствуют несбалансированное питание, нарушение режима дня, отсутствие физической активности, неблагоприятная психологическая атмосфера в семье и экологическая обстановка в месте проживания ребенка», – говорит врач.

Генетическая предрасположенность. У детей из группы ЧБД может развиваться:

Аллергологическая патология: поражение кожи, заболевания желудочно–кишечного тракта (ЖКТ) – пищевая непереносимость, круглогодичный аллергический ринит, респираторные аллергозы.

Неврологическая патология: особенности психоэмоционального развития, фебрильные судороги, синдром раздраженного кишечника, астеновегетативный синдром – цефалгии, боли в сердце, вестибулоневрозы, субфебрилитет, длительный кашель.

Сосудистая патология: вегетативные дисфункции (усталость), кардиоваскулярная патология – функциональные сердечные шумы, постоянно чуть повышенная температура (до 37,1–37,9 градусов).

Поражение лимфатической системы: увеличение вилочковой железы, нейтропения.

Метаболические нарушения: патология ЖКТ, патология органов мочевой системы (камнеобразование), астеновегетативный синдром, патология опорно–двигательного аппарата, частое развитие бактериальных осложнений ОРВИ.

В каком возрасте проблема наиболее актуальна?

«Развитие иммунной системы продолжается на протяжении всего детства, – говорит врач. – В процессе развития выделяют критические периоды, т. е. периоды повышенного риска развития инфекционных заболеваний».

По словам Ольги Чугуновой, ребенок проходит пять критических периодов развития:

Первый приходится на возраст до 28 дней жизни. Это период новорожденности, когда организм ребенка защищен почти исключительно материнскими антителами, полученными через плаценту и с грудным молоком. Чувствительность новорожденного ребенка к бактериальным и вирусным инфекциям в этот период очень высока. Особую группу риска среди новорожденных составляют недоношенные.

Второй – до 4–6 месяцев. Этот критический период характеризуется утратой полученных от матери антител. Способность к продукции собственных антител в этот период ограничена, а местной защиты слизистых оболочек недостаточно. В связи с этим чувствительность ребенка ко многим воздушно–капельным и кишечным инфекциям очень высока.

Третий – до двух лет. На втором году жизни значительно расширяются контакты ребенка с внешним миром. Иммунная система функционирует полноценно, начинает формироваться собственный долговременный иммунитет. Однако по-прежнему сохраняется дефицит местных защитных факторов. Доказательством тому служит высокая восприимчивость к бактериальным и вирусным возбудителям.

Четвертый – до 4–6 лет. В это время формируются многие хронические заболевания, нарастает частота аллергических заболеваний.

Пятый – до 12-15 лет. Подростковый возраст (12–13 лет у девочек; 14–15 лет у мальчиков) имеет свои специфические риски. Выделение половых гормонов ведет к подавлению некоторых звеньев иммунитета. Нарастает отрицательное влияние внешних факторов (курение, вредные химические вещества и др.) на иммунную систему. Окончательно формируются сильный и слабый типы иммунного ответа. Отмечается новый подъем частоты хронических заболеваний.

Как работает иммунитет

При этом даже в период новорожденности присутствует как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ. Врожденный иммунитет – это «первая линия защиты» организма от инфекций. Врожденные механизмы, в отличие от приобретенных, начинают действовать немедленно после попадания инфекционного агента (время реакции – 3-4 часа). Организм может эффективно отличать «свое» от «чужого» и «включать» адаптивный иммунный ответ.

Адаптивный иммунный ответ – это «вторая линия защиты». Она включается, если врожденные механизмы недостаточны для сдерживания и устранения вируса. По мере накопления вируса в тканях врожденный иммунный ответ организма сдерживает размножение вируса на ранней стадии, позволяет выиграть время и в сжатые сроки активировать адаптивный иммунный ответ, необходимый для ликвидации инфекции. Именно в этот момент решается судьба инфекционного процесса: произойдет ли быстрое уничтожение вируса или разовьются осложнения.

Меры профилактики ОРВИ

По словам врача, в соответствии с европейскими принципами, в профилактические меры по борьбе с частыми острыми респираторными инфекциями (ОРИ) входят два типа профилактики. Классическая профилактика – прием иммуномодулирующих средств пациентом из группы риска в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ (октябрь – март) с целью снижения вероятности заболевания. И прицельная профилактика – прием иммуномодуляторов в острой фазе заболевания с целью сокращения числа дней болезни, профилактики тяжести течения заболевания, развития осложнений.

Также эффективны немедикаментозные методы реабилитации с использованием санаторно–курортных факторов. Особое место в диспансеризации ЧБД занимает организация оздоровительных мероприятий, своевременная санация хронических очагов инфекции, полное восстановление работоспособности и физического развития.

Медикаментозная реабилитация включает индивидуально подобранный комплекс препаратов и средств.

Хотя большинство детей с повторяющимися инфекциями имеют нормальный иммунитет, важно вовремя распознать, не является ли причиной частых инфекционных заболеваний ребенка иммунная недостаточность, чтобы обеспечить правильное обследование и лечение. Именно рецидивы респираторных инфекций приводят к дисбалансу иммунного статуса организма и могут вызвать развитие хронического течения болезни. Если вовремя принять меры и составить грамотную схему лечения, иммунный статус не изменится и инфекции не нарушат роста и развития ребенка.