Стало известно, какие профессии идеальны для подростков

Курьер, сборщик заказов и аниматор - это идеальные профессии для подростков, по мнению россиян. Опрос провели сервисы Работа.ру и «Подработка».

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Около трети респондентов думают, что подходящей профессией для подработки подростка будет продавец-консультант. 28% опрошенных считают, что ребенку можно начать карьеру работником склада.

Среди других профессий россияне называли промоутера, копирайтера, репетитора, баристу, няню, строителя. Большинство опрошенных согласны с тем, что подростки должны подрабатывать.