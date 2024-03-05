Зачем родители покупают для детей онлайн-курсы

Уже около 80%процентов родителей в России покупают для детей занятия в онлайн-школах дополнительно к основному образованию. Причем почти две трети из них заявили, что такие курсы им не в новинку, они и в предыдущие годы тратились на подобное обучение. Таковы результаты опроса онлайн-школы Rebotica и HeadHunter.

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Корреспонденты "РГ" выяснили, почему родители выбирают для детей дополнительное образование онлайн, а не в традиционных кружках. В современном формате дети преимущественно изучают иностранные языки и получают навыки в IT, в том числе в программировании. Еще одной тенденцией 2023 года стал рост популярности виртуальных занятий по шахматам.

"У нас на онлайн-образовании вся семья. Младший сын проходит курсы по программированию. За одно занятие платим 1500 рублей, - рассказывает руководитель строительной фирмы из Татарстана Нияз Гараев. - Жена дистанционно получила вторую профессию в сфере дизайна и архитектуры. Год обучения обошелся в 240 тысяч рублей. Сейчас я поступаю в архитектурную онлайн-школу. Такой формат дает возможность выбрать из множества программ именно твою, и не привязываясь к конкретному месту и времени. В эпоху интернета преподаватель может находиться в любой точке мира и подстраивать процесс обучения под твой личный график. Есть и такая отличная функция, как бесплатный пробный урок".

Как показал опрос, у 46% респондентов траты на онлайн-образование детей в 2023 году остались на прежнем уровне. А у остальных выросли, причем у большинства на 10-20%.

"Цены на курсы повышаются, но это не самая дорогая статья расходов в образовании, - говорит петербурженка, мама троих детей Юлия Железнова. - Помню, когда интернета не было, мы с детьми покупали диски с записями дополнительных занятий по истории и шахматам. Сейчас все проще. Но нужно знать, какая организация проводит курсы. Для меня оптимальный источник - сарафанное радио. Можно почитать отзывы в интернете, но и они не всегда отражают реальную картину. Нам очень понравились театрализованные уроки, посвященные истории Древнего мира. Были полезны занятия, как правильно выбирать и играть в компьютерные игры".

Кандидат филологических наук Анна Данилова рассказала "РГ", как выбрать онлайн-школу с минимальным риском. В первую очередь проверить наличие профильного диплома у преподавателя.

"Если вы ищете учителя английского языка, значит, выбирайте из тех, у кого в дипломе так и написано "преподаватель английского". Это не панацея, но, например, в качестве семейного врача мы хотим видеть того, у кого есть медицинское образование. Так и здесь. Кстати, у носителей языка тоже должны быть такие дипломы, например CELTA или TESOL", - отметила Данилова.

По ее словам, также следует обращать внимание на результаты работы преподавателя. Хорошо, если его ученики получили шахматный разряд, завоевали победу в серьезном конкурсе, сдали международные экзамены.

"Нужно узнать у преподавателя, как строится занятие, дает ли он обратную связь родителям, подбирает материалы по интересу или просто перелистывает экраны интерактивных упражнений? Не нужно бояться задавать вопросы", - подчеркнула Данилова.

Если ответы будут уклончивыми, то это тревожный звоночек.

Не стоит забывать и о том, что онлайн-школа - это тоже бизнес, поэтому права потребителей здесь должны соблюдать неукоснительно, считает руководитель языковых студий Александр Ковшов.

"Чтобы заранее обезопасить себя от возможных конфликтов, изучите договор и попросите менеджера разъяснить все спорные моменты. Также не лишним будет проверить организацию по реквизитам, существует ли вообще такая компания. Если столкнулись с нарушением своих прав, пробуйте разрешить все недоразумения мирным путем. Если результата нет, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор", - пояснил Ковшов.

Эксперт "РГ" не видит в ближайшее время предпосылок для сильного подорожания онлайн-занятий. Тем более что у компаний есть налоговые льготы.

"Родители, отвечая, почему они отправляют детей на онлайн-курсы, чаще всего отмечали удобство удаленного формата", - сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Также говорили и о том, что дети не сталкиваются с травлей в онлайн-школах. В каждом втором случае онлайн-образование связано с дополнительным изучением школьной программы. Значимым родители назвали и то, что на таких занятиях ребенок получает нужные навыки. И он сможет использовать их в будущей работе. Для многих важно и то, что дети проводят время у компьютера с пользой. И становятся более уверенными в себе.

В 2023 году почти половина родителей в среднем ежемесячно тратила на такие курсы до 5 тысяч рублей, 28% - до 10 тысяч. У 13% на это уходило до 15 тысяч, у 10% - еще больше". Что касается цен на будущее, то Александр Ковшов не видит предпосылок для сильного подорожания онлайн-занятий в ближайшее время. В отрасли сейчас высокая конкуренция, к тому же у EdTech (компаний онлайн-образования) есть налоговые льготы.