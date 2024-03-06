Когда впервые вести ребенка к ортодонту

В случае отсутствия у ребенка симптомов или признаков нарушения, его можно впервые вести к врачу-ортодонту во время формирования молочного прикуса, рассказала Газете.Ru стоматолог-ортодонт Ольга Лебедева. По ее словам, этот период обычно приходится именно на 2,5–3 года малыша.

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Специалист оценит положение зубных рядов, выявит возможные отклонения. В случае нормального развития зубочелюстной системы следующее плановое посещение можно назначить уже в момент смены молочных зубов, в 5–6 лет, а затем, после полной смены зубов, — в 11–12 лет. Дальнейшее профилактическое наблюдение осуществляется по индивидуальному графику, — сказала медик.

Лебедева также рекомендовала не игнорировать патологию прикуса у отпрысков, поскольку она может привести к дефектам дикции, болезненному жеванию и открыванию рта, бруксизму (зубному скрежету), чересчур быстрому стиранию зубов, аномальным звукам при движении челюстей, проблемам с гигиеной, кариесу и заболеваниям десен, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, по словам врача, неправильный прикус часто связан со снижением эстетических характеристик зубов и улыбки, что негативно сказывается на самооценке.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, что современные технологии позволяют провести удаление зуба абсолютно безболезненно для пациента. Он отметил, что очень сильная боль во время процедуры давно превратилась в миф.