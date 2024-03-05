Что подарить девочке на 8 марта в 2024 году? Идеи подарков для школы и хобби

В Международный женский день принято поздравлять даже самых юных представительниц прекрасного пола — и, разумеется, дарить им подарки. В связи с этим возникает вопрос, что подарить на 8 Марта дочери, сестре, однокласснице или подруге. Идеи оригинальных и недорогих презентов для девочек разных возрастов — в материале «Ленты.ру».

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Как выбрать подарок для девочки?

Согласно исследованиям, уже в три-четыре года ребенок осознанно различает пол окружающих людей. К четырем-пяти годам представление маленького человека о своей гендерной идентичности становится более устойчивым.

Однако независимо от возраста 8 Марта — это отличный повод еще раз порадовать своего ребенка.

Семейный психолог Елена Мошкова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что Женский день можно и нужно считать праздником девочек, однако при выборе подарка для ребенка ориентироваться именно на женственность не стоит.

Если ваша дочь или внучка предпочитает машинки или игры со стрельбой, не навязывайте ей кукольный домик и другие девчачьи ценности. Потому что главное требование к любому подарку — он должен приносить радость.

Подарки от родителей

Конечно, при выборе подарка стоит обращать внимание и на то, насколько он будет полезен виновнице торжества. Однако в любом случае важно учитывать вкусы маленькой женщины, даже если хочется подарить максимально практичный подарок.

Рюкзак

Эта совершенно необходимая в самых разных ситуациях вещь одновременно может быть модным и желанным аксессуаром. Выбор рюкзаков огромен — для школы, для занятий спортом, для загородных прогулок. Главное, подобрать тот дизайн, который придется по душе самой девочке.

Шапка с шарфом

Дети, особенно в подростковом возрасте, часто терпеть не могут надевать теплую одежду, в частности, шапки, считая, что они портят их внешний вид. Поэтому имеет смысл постараться найти такую шапку, которую девочка носила бы с удовольствием.

Сегодня магазины и маркетплейсы предлагают огромное разнообразие теплых головных уборов: есть шапки с ушками, имитирующие разных животных, есть стильные снуды и палантины, не сминающие волосы (за что шапки не любят многие женщины). Если такой презент действительно понравится, взрослые могут быть спокойны за здоровье своего ребенка.

Наушники

В качестве подарка можно выбрать беспроводные наушники, которые работают по Bluetooth — это удобный и современный вариант, который избавит хозяйку от необходимости постоянно распутывать провода. С точки зрения дизайна сегодня также есть огромный выбор: массивные наушники с мягкими ободками и светящимися элементами, лаконичные наушники-вкладыши и так далее. Чтобы точно не прогадать, лучше заранее узнать у девочки, какой девайс она бы предпочла.

Умные часы

Такие многофункциональные часы могут стать надежным помощником при выполнении повседневных дел: они умеют транслировать сообщения с экрана смартфона, отслеживать двигательную активность, напоминать, когда нужно сделать перерыв в учебе, а также измерять температуру тела и давление. Некоторые модели позволяют даже делать селфи, не прикасаясь к смартфону.

Световой будильник

Чтобы сделать утреннее пробуждение приятным и легким, можно подарить дочке световой будильник. Его действие основано на имитации рассвета, благодаря чему ребенок просыпается постепенно, не испытывая дальнейшей сонливости. Вечером же свет, наоборот, понемногу приглушается, создавая ощущение заката и помогая заснуть.

Растение в горшке

Вместо букета, который вскоре после праздника завянет, девочке можно подарить растение в горшке, которое будет радовать хозяйку еще очень долго. К тому же необходимость ухаживать за этим цветком будет воспитывать в ней чувство ответственности. Главное, выбирать неприхотливые растения и заранее узнать у девочки, готова ли она заботиться о зеленом питомце.

Набор для творчества

Детский и подростковый возраст — время пробовать себя в самых разных сферах. Лучший вариант подарка для творческой девочки — разнообразные принадлежности для хобби.

Юную художницу порадует не только классический набор для рисования, но и комплекты для создания оригами, аквамозаика, световые картины, набор для рисования на воде и многое другое.

Набор для создания украшений (колец, сережек, кулонов, браслетов) из ювелирной смолы или бисера позволит девочке не только раскрыть свой творческий потенциал, но и стать обладательницей оригинальной, сделанной по собственному вкусу бижутерии.

Настольная игра

Настольные игры — отличное офлайн-развлечение, которое к тому же помогает детям развивать навыки коммуникации. Также настольная игра может стать поводом собраться всей семьей и провести уютный вечер. Сегодня в продаже есть игры, основанные на сюжетах любимых сериалов или компьютерных игр, разнообразные квесты и экономические стратегии, а также игры, которые отлично развивают фантазию и ассоциативное мышление.

Спортивные подарки

Если у девочки уже есть любимый вид спорта, можно подарить ей инвентарь, связанный именно с ним: коньки, теннисные ракетки, скейтборд и так далее.

Если она пока не определилась с тем, какие активности ей по душе, отличным подарком станет абонемент в бассейн или в школу верховой езды, курс уроков игры на гитаре, мастер-класс по спортивным танцам и многое другое, ведь в данном случае важно обратить внимание на желания самой девочки.

Нематериальные подарки

Такие презенты полностью определяются личными интересами ребенка — это может быть сертификат на полет в аэротрубе или поход на квест, совместная поездка в загородный отель, билеты на концерт любимой группы или исполнителя. Главное — понимать, что действительно любит ребенок.

Что еще можно подарить дочке, внучке или племяннице:

портативная колонка;

наручные часы;

набор для приготовления горячего шоколада;

растущие карандаши;

билет в кино;

фотокамера с моментальной печатью;

калейдоскоп;

ароматические свечи;

набор лаков для ногтей;

картина по номерам;

шиммер для тела;

мелки для волос;

магнитная доска;

зонт;

подставка для телефона;

сумка-шопер;

будильник;

кошелек; повязка на голову;

блестки для волос;

3D-ручка;

скакалка с счетчиком;

ювелирное украшение;

набор для моделирования обуви;

кольцо-хамелеон;

силиконовые бигуди;

портативное зарядное устройство;

детская косметика;

настольное зеркало;

микроскоп;

набор для опытов;

головоломка;

соль и бомбочки для ванн;

трафареты для рисования;

набор для пошива игрушки;

набор для выращивания кристаллов;

магнитная доска для записей;

карта звездного неба;

ловец снов;

селфи-палка; 3D-ручка;

набор профессиональных кистей для макияжа.

Что подарить подругам и одноклассницам

В данной ситуации уместнее будут недорогие подарки, хотя, конечно, без помощи родителей тут не обойтись в любом случае. Так что взрослые могут сами выбрать что-то из перечисленных ниже вариантов или предложить сделать выбор ребенку, заранее обговорив бюджет.

Сквиши

Это разновидность антистрессовых игрушек, которые сейчас довольно популярны среди детей и подростков. Фигурки из поролона, резины и других материалов приятно мять в руках, но, главное, такие игрушки помогают расслабить мозг и успокоить волнение, что особенно важно, например, в период экзаменов.

Канцелярские принадлежности

Канцелярский набор с яркими принадлежностями для письма не только порадует ребенка, но и пригодится в учебе. Можно выбрать ручки, карандаши и линейки с персонажами популярных мультфильмов и упаковать их в яркий пенал. Главное удостовериться, что все ручки и карандаши хорошо пишут.

Мыло ручной работы

Разноцветные и ароматные кусочки мыла, пахнущие лавандой, кокосом или клубникой со сливками наверняка понравятся девочке. Причем сегодня мастера предлагают ароматическое мыло самых разных форм: в виде букетов цветов, милых животных и даже аппетитных десертов. Если выбор пал на последний вариант, наверное, стоит предупредить получательницу о том, что у нее в руках не корзиночка с кремом.

Пазлы

Собирать пазлы — это не только увлекательное, но и полезное занятие: оно развивает логическое мышление, внимание, а также расслабляет и успокаивает.

Косметичка

Красивая сумочка для разных мелочей пригодится как старшекласснице, так и совсем юной леди. Несмотря на название, в косметичке можно хранить и заколки, резинки для волос, браслеты, фигурки и прочие безделушки.

Печенье с предсказаниями

Такой подарок подойдет девочкам, которые любят проводить разные гадания, особенно в компании с подружками. Только обратите внимание — все предсказания, спрятанные в выпечке, должны быть позитивными, жизнеутверждающими и вдохновляющими.

Ланч-бокс

Очень ценная вещь для школы. В качественный ланч-бокс поместится как стандартный обед, так и перекус в виде фруктов или бутербродов. Иногда в комплекте есть столовые приборы, что тоже очень удобно.

Копилка

Изящная и стильная копилка одновременно украшает интерьер и помогает своей хозяйке собрать деньги на то, о чем она давно мечтает.

Что еще можно подарить одноклассницам и подругам:

чехол для смартфона;

флешка;

коврик для занятий спортом;

закладки для книг;

обложка для паспорта;

набор временных татуировок;

кубик Рубика;

скакалка;

плюшевый ободок для умывания с ушками;

левитирующая фоторамка;

светящиеся наклейки;

светодиодное кольцо для селфи;

маникюрный набор;

карманное зеркало;

набор двухсторонних фломастеров;

блокнот в красивом переплете;

набор лаков для ногтей;

украшения для волос;

светящиеся шнурки;

тканевая маска для сна;

светильник-проектор;

шпионская ручка с невидимыми чернилами;

магический шар предсказаний;

кружка-хамелеон;

красивая расческа для волос;

мягкая игрушка;

игрушка-грелка;

музыкальная шкатулка;

подвеска-брелок для смартфона;

силиконовые формочки для выпечки;

обложки для тетрадей;

полочка для зарядки телефона;

именная ручка для письма;

букет из спелых фруктов;

светодиодная свеча;

антистресс-раскраска;

подставка для колец;

настольный органайзер;

охлаждающая подставка под ноутбук;

коврик для мышки;

шейный платок;

повязка на волосы;

кольцо-вспышка для селфи;

кружка с необычной надписью;

картина из песка;

забавные формы для жарки яиц;

набор цветных печатей;

маркеры для рисунков на ногтях;

дневник на замочке;

набор значков на одежду;

светящиеся наклейки в виде звезд на потолок;

светящаяся насадка для душа;

фотоальбом;

пушистый брелок на рюкзак.

Как поздравить одноклассниц с 8 Марта

По словам Елены Мошковой, подарки для всего класса должны быть одинаковыми или хотя бы очень похожими.

«Дети порой довольно ревниво относятся к собственной личности, и, даже если один подарок будет ничем не хуже другого, могут посчитать иначе, обидеться и расстроиться. Поэтому главное условие — всем дарить одно и то же», — пояснила эксперт.

Чтобы тем не менее придать подаркам некоторую индивидуальность, имеет смысл нанести на одинаковые предметы памятные или забавные надписи, рисунки или напечатать фотографии, то же самое можно сделать с футболками, кружками, блокнотами, ручками.

Конечно, одним из самых недорогих и беспроигрышных вариантов станет презент, подготовленный собственноручно. Например, мальчики в классе могут записать видеопоздравление, которое станет очень приятным дополнением к подаркам.

Также можно подготовить для каждой одноклассницы поздравительную открытку с теплыми и веселыми пожеланиями, учитывающими ее индивидуальность.

Если кто-то из мальчиков дружит с определенной девочкой и хочет подарить ей особый подарок, более интересный и дорогой, нежели всем остальным, лучше делать это вне школы. Подружка все равно найдет возможность похвастаться перед одноклассниками, но демонстрировать свое предпочтение у всех на глазах не стоит. Это может немного задеть остальных девочек.

Если по поводу подарков в мужской части класса возникают споры, и никак не удается прийти к единому мнению, оптимальный вариант — подарить цветы. Да, это не самый оригинальный презент, но он наверняка доставит удовольствие девочкам и поднимет им настроение.