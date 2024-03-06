Слова «милая» и «красивая» тормозят развитие девочек

Использование слов «милая» и «красивая» может подавить креативность девочек, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. Согласно его результатам, девушки чувствуют меньшее вдохновение к творчеству, если их хвалят такими словами, а не «храбрая» или «крутая».

По словам исследователей, девочки с большей вероятностью будут пробовать что-то новое в жизни, если их ошибки не критиковать, а хвалить как дальнейшую возможность для обучения. Автор и исследователь в области воспитания детей Дженнифер Уоллес заявила, что некоторые формулировки могут усилить традиционные гендерные роли.

Предвзятые формулировки усиливают традиционные гендерные роли, что может сыграть определенную роль в ограничении креативности девочек и увековечении системного неравенства, — сказала Уоллес.

Согласно результатам проведенного опроса, в котором участвовали более 25 тысяч детей и 36 тысяч родителей со всего мира, в обществе термины «милый» и «красивый» используются примерно на 7% чаще по отношению к девочкам, чем к мальчикам. При этом слова «храбрый» и «гениальный» в два раза чаще говорят в адрес мальчиков.

Психолог Светлана Прокаева ранее посоветовала реже подстраиваться под других людей, чтобы избавиться от синдрома «хорошей девочки». По ее словам, повысив переносимость неодобрения, можно побороть страх быть отверженным, который лежит в основе синдрома. Она также порекомендовала говорить «нет», когда не хочется что-то делать.