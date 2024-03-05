В «Союзмультфильме» назвали любимого персонажа современных детей

Чебурашка и кот Матроскин являются самыми любимыми персонажами российских детей, заявила в комментарии NEWS.ru на Национальной премии интернет-контента директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. При этом она отметила, что дети также любят и героев, созданных ее коллегами по цеху — смешариков и фиксиков.

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Ну, конечно, Чебурашка самый любимый персонаж. Он на самом деле бьет все рекорды. Из других персонажей «Союзмультфильма», как показывают исследования, кот Матроскин — это очень сильно любимый детьми персонаж. Но у них есть кроме этого смешарики, фиксики. На самом деле сегодня есть порядка десятка персонажей российских, которых любят современные дети, — поделилась Слащева.

В сентябре во Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщили о запуске производства второй части фильма «Чебурашка». Премьера фильма «Чебурашка-2» запланирована на 1 января 2026 года. Режиссером второй части выступит Дмитрий Дьяченко, который работал над созданием первого фильма. Команда сценаристов и продюсеров также осталась прежней. Во второй части действия будут развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.