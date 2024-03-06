Почему молодежь отказывается помогать старшим и при чем тут парентификация

«Вот вырасту и не буду помогать родителям, даже если им будет нужна помощь, потому что не хочу становиться родителем для них». Подобный тезис молодёжь нередко высказывает с подачи психологов, и услышать его можно всё чаще. При чём тут такое явление, как партентификация, должны ли дети помогать родителям и как выстроить гармоничные отношения в семье? Об этом «Секрету» рассказала психолог Марина Гогуева.

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Что такое парентификация

Перед тем как разобраться в том, кто и кому должен помогать, нужно понять, что скрывается за термином «парентификация».

Этим словом называют ситуацию, когда ребёнок занимает позицию родителя для своих мамы или папы. Такая смена ролей нередко происходит на фоне неблагоприятных внешних обстоятельств, потерь или зависимостей. Тогда взрослые занимают инфантильную позицию, игнорируя заботу о семье.

В результате дети вынуждены брать на себя их обязанности: совершать покупки, оплачивать счета, готовить еду, воспитывать младших братьев и сестёр.

Часто им также приходится поддерживать взрослых эмоционально: успокаивать, подбадривать, а это двойной душевный труд.

Ребёнок, который встаёт в позицию родителя, взрослеет не по годам, его психика принимает непосильную ответственность.

Решая проблемы родителей, дети перестают радоваться жизни, не понимают собственные эмоции и потребности. В то же время взрослые, занимая позицию ребёнка, не учатся преодолевать трудности, и любая нестандартная ситуация становится для них сильным стрессом.

Но наряду с патологической парентификацией существует и вполне здоровая забота, когда дети готовят чай или покупают лекарства для заболевших родителей, берут на себя посильные бытовые обязанности. Подобная ситуация оказывается временной и способствует развитию в ребёнке самостоятельности.

Сегодня понятием парентификации нередко манипулируют.

Популярный ныне психологический тренд «Вырасту и не буду помогать родителям, даже если им нужна будет помощь, не стану родителем для своих родителей» может иметь лишь одно толкование — отказ находиться не в своей роли.

Но сегодня подростки часто толкуют его искажённо.

Почему молодёжь отказывается от помощи родителям

Подобные утверждения — хоть неприятная, но норма для подросткового возраста. Продолжается он с 12 до 18 лет и, конечно, не заканчивается минута в минуту. Чей-то кризис завершается в 17 лет, а кто-то и в 20+ продолжает проживать подростковый бунт.

Задача пубертатного кризиса — окончательно отсепарироваться от родителей и стать автономной личностью. Бунт против старших в этом возрасте — норма.

Такими «старшими» могут быть не только родители, но и учителя, работодатели, правительство, полицейские — любые люди, наделённые властью и полномочиями.

Невозможно психологически отделиться от родителей, которые тебя любят и всё для тебя делают. Для сепарации необходима агрессия, поэтому желание делать всё вопреки, негативизм, бунт и протест — психологическая норма пубертатного кризиса.

Подростки обесценивают образ жизни родителей, то, что для них значимо и важно: заявляют, что взрослые отстали от времени («я никогда не буду жить, как вы»), кричат, что будут иначе воспитывать своих детей, не станут прогибаться под систему и, конечно, изменят мир. От «отсталых» родителей гораздо проще отделяться, чем от любимых и статусных.

Такой способ позволяет подросткам создать дистанцию между собой и ценностями, которые транслирует старшее поколение. И если не давить на них директивой и догмами, то появляется шанс на мирное разрешение пубертата.

Свободный от влияния «предков» молодой человек впервые сталкивается с миром и его вызовами, понимает, что не всё так просто, море ему не по колено и изменить мир одним лишь желанием не получится.

Он приходит к тем же выводам, которые когда-то слышал от взрослых, но теперь это его собственные умозаключения.

Из такой позиции повзрослевший подросток строит новые отношения с родителями. В них уже меньше подчинения по типу ребёнок — родитель и больше партнёрства по типу взрослый — взрослый.

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Ребёнок, родитель, взрослый. Зачем нам разные субличности и чем опасен перекос в одну из сторон?

Но, пока идёт подростковый кризис, высказывания в духе «Я вам ничего не должен, я не буду жить как вы, вы мне не указ» нормальны. Инфантильность позиции здесь выражается и в том, что бунтари прячутся за авторитеты, например, психологи говорят, что так надо.

Чем это отличается от фразы «мама сказала мне не дружить с вами»? Ничем, ведь не сам человек как взрослый принял такое решение, а позволил психологу себя убедить.

Должны ли дети в принципе помогать родителям

В этом случае речь идёт не о материальном, а о моральном долге. Часто люди цитируют вырванную из контекста фразу о том, что никто никому ничего не должен.

Но в этом случае правило работает двусторонне. Готов ли ребёнок отказаться от моральной поддержки и заботы родителей, приятных сюрпризов, гаджетов, ведь взрослые не обязаны его этим обеспечивать?

Никто никому ничего не должен — это не лозунг свободного от комплексов человека, а признание, что вы сами выбираете быть ответственным (или неответственным) за что-либо и готовы встретиться с последствиями своего выбора.

Например, на семейном торжестве вы говорите родственникам, что не намерены больше выслушивать советы «замуж надо, часики тикают». Это совершенно нормальная позиция. И за этим «я не должна» стоит последствие, к которому вы готовы, — напряжённое молчание, чей-то упрёк в грубости и прохладные отношения с родственниками впредь.

Другой пример из жизни: молодой муж живёт в квартире бабушки жены. Супруга просит бабушку прописать мужа, так как ему это важно по работе, и та соглашается. За несколько лет муж делает карьеру, строит дом и оформляет собственником жену в благодарность за помощь в его старте. Должен был он это делать? Нет. Но таково было его внутреннее чувство справедливости.

Должны ли дети содержать родителей? Нет, за исключением случаев, описанных в законе. Должны ли родители в молодости подумать о зрелом возрасте и позаботиться о накоплениях? Было бы хорошо.

Но тогда во многих российских семьях придётся оставить детей без смартфонов и планшетов последних моделей (или даже высшего образования), потому что эти деньги можно отложить на пенсионный счёт. Ведь по закону и родители не должны баловать детей и покупать им предметы статуса и престижа.

Что помешает построить здоровые отношения в семье

Кто-то может справедливо возмутиться: «Я не просил меня баловать! Меня же не предупредили, что придётся за это расплачиваться! Я даже не просил, чтобы меня рожали. Сами родили, сами воспитали». И с этим не поспоришь. Родители как взрослые люди действительно делают свой выбор.

Но как не скатиться в то, чтобы вести учёт семейных «долгов»?

Чаще всего, дети противятся помощи родителям в следующих случаях.

Их избаловали. Ребёнок получал всё готовое и не привык к тому, что иногда нужны хоть какие-то усилия. Он не ценит родительский вклад и не чувствует себя благодарным — ведь это так легко. Родители жертвовали всем ради детей. Такой ребёнок живёт и даже не предполагает, что у мамы с папой могут быть какие-то личные потребности и желания. Взрослые с малых лет говорят о том, что ребёнок им должен: приносить «пятерки» из школы, учиться на юриста и продолжить семейную традицию, обеспечивать внуками, отмечать с ними Новый год, ухаживать в старости и трижды в день звонить справляться о давлении. Родители директивные и подавляющие. Не дают самостоятельно ни шагу ступить, говорят, что ребёнок без них никто и звать его никак. В этом и предыдущем примере хочется стать взрослым и «списать» все долги, обанкротив семейные отношения.

Если отношения в семье строятся не на будущей выгоде, а на искреннем интересе друг к другу, то, скорее всего, дети будут заботиться о родителях не потому, что должны, а потому что им самим этого хочется. Именно поэтому важно избегать подобных ситуаций и следить за тем, чтобы роли в семье изначально были распределены правильно.