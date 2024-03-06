Дети нервных родителей склонны к несуицидальным самоповреждениям

Ученые выяснили, как нервные и подверженные постоянному стрессу родители влияют на психоэмоциональное состояние детей.

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Как оказалось, если родители шестилетних детей часто сталкивались со стрессом, связанным со своими чадами, проявляли нервозность, то в подростковом возрасте у этих детей чаще проявлялись склонности к несуицидальным самоповреждениям. Например, склонность наносить себе ожоги и порезу у таких подростков проявлялась в пять раз чаще, чем у других детей.

Если родители испытывали стресс, который не связан с их детьми, и при этом они не проявляли по отношению к своим детям враждебности, то в подростковом возрасте риск самоповреждений у таких детей был в два раза выше.

По мнению ученых, это доказывает, что стресс у родителей плохо влияет на психоэмоциональное состояние их детей.

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