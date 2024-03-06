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Рособрнадзор: выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор с июня

У выпускников школ появится возможность пересдать один предмет Единого государственного экзамена (ЕГЭ) уже в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Рособрнадзор: выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор с июня
© Shutterstock
«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — заявил руководитель ведомства.

При этом Музаев уточнил, что первый результат экзамена по выбранному для пересдачи предмету будет аннулирован.

О том, что выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании, в своем послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин. Отвечают за исполнение этого поручения Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими федеральными органами.

По словам председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, чтобы пойти на пересдачу, нужно будет написать соответствующее заявление.

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