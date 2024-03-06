Самарский врач дал советы по уходу за новорожденным
В этот период жизнь ребенка зависит от внимания и действий родителей. Об этом заявляет неонатолог высшей категории, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой Татьяна Зубарева.
По ее словам, часто малыш дает о себе знать криками и плачем. Последнее считается средством общения. Так ребенок сообщает о голоде, усталости, скуке или дискомфорте.
В таких случаях Зубарева советует взять новорожденного на руки, плавно и ритмично покачать его в позе эмбриона, спокойно спеть низким голосом и сохранять контакт "кожа-к-коже".
- Постепенно вы научитесь считывать сигналы. На это уходит примерно 6-8 недель. Внутриутробно малыш постоянно находился в движении, - объясняет врач. - Когда вы ходили - интенсивнее, когда вы сидели - движение было чуть заметным. Ваше дыхание, работа диафрагмы, легкое качание - родные звуки и ощущения. Там малышу было спокойно. После рождения важно помочь ему привыкнуть к новым условиям.