Он отметил, что бодрящий напиток имеет ряд негативных побочных эффектов для детского организма. Конечно же стоматологические, кислота, которая содержится в кофе, разрушает еще непрочную эмаль детских зубов, способствует образованию зубного камня, провоцирует кариозные процессы.

Также в беседе с «Южным Федеральным» эксперт подчеркнул, что у детей кофе может вызвать нервозность, головные боли, бессонницу.

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По словам Обушенкова, обычно кофе начинают интересоваться в подростковом возрасте. Чтобы снизить отрицательный эффект, можно употреблять напиток с молоком и через трубочку. Также родителям важно следить за дозировкой. А лучше постараться увлечь чадо более полезными чаем или цикорием.