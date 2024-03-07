Какую косметику выбрать для детей

В Роспотребнадзоре уверены, что главное в этом вопросе - безопасность.

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Считается, что детская кожа особенно чувствительна, а полноценный кожный барьер формируется только к подростковому возрасту.

Детская косметика гипоаллергенна. Кроме того, в ней содержатся более мягкие очищающие средства, не такой резкий запах, а рН совместим с детской кожей. Также в ее составе нет агрессивных средств - кислот и спирта.

Если у ребенка есть аллергия, лучше протестировать средство перед использованием на небольшой части кожи малыша. А потом понаблюдать за побочными реакциями в течение 24-48 часов.

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Покупать детскую косметику лучше у известных производителей. На упаковке должно быть указано наименование и назначение средства, пометка "для детей", состав, срок годности, меры предосторожности при использовании, масса, способ применения и условия хранения.

Также производитель должен указать юридический адрес изготовителя, страну происхождения и номер партии. А недавно педиатр рассказал, каких блюд не должно быть в детском рационе.