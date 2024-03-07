Эксперты рассказали, за что учителя не могут ставить двойки

Во многих школах Новосибирска практикуется выставление неудовлетворительных оценок за отсутствие формы, неправильно, с точки зрения учителей, оформленные тетради и другие не связанные с уровнем знаний моменты

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В министерстве образования Новосибирской области дали разъяснения по поводу выставления школьникам двоек. Поводом для этого стали жалобы учеников и их родителей.

В редакцию BFM-Новосибирск обратились родители ученика одной из школ Заельцовского района. Они считают, что в школе практикуется неправомерное выставление неудовлетворительных оценок.

«За двойками часто стоит просто раздражение учителя. Опаздывает ребенок – 2, забыл сменку – 2. В родительском чате регулярно обсуждаются подобные эпизоды, – рассказала BFM-Новосибирск Елена В., мама ученицы 5-го класса. – У нашей дочери двойка появилась за то, что учителю не понравилось, как подписана тетрадь. Якобы, мелко написано, и учителю не сразу было понятно, чья тетрадь. Потом разобралась и двойку поставила. В электронном дневнике, если нажать на эту отметку, то появляется надпись «ответ на уроке». Спорить с такими учителями сложно, они заводятся еще больше и еще хуже начинают относиться к ребенку. Хорошо бы, если бы руководство им постоянно напоминало правило и следило за их исполнением. На самом деле не мелкая проблема, с ней многие сталкиваются»

В ответе на запрос BFM-Новосибирск Министерство образования Новосибирской области подтвердило, что оценки ученикам ставятся только за успеваемость по предметам. Внешний вид, поведение, оформление тетрадей – за это оценки ставиьтся не должны.

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«В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Оценка за внешний вид, отсутствие сменной обуви не является критерием для оценки знаний. Если такая оценка была выставлена, то родители (законные представители) вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений конкретной образовательной организации. Вместе с тем, согласно статье 43 Федерального закона, обучающиеся обязаны выполнять требования устава общеобразовательной организации, правил внутреннего распорядка, в том числе требования к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в такой организации, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. За неисполнение или нарушение данных требований к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания», – говорится в ответе регионального Минобра, подписанном и.о. министра Юрием Савостьяновым.

К указанным мерам дисциплинарного взыскания, которые могут применяться к ученикам школ, относятся: замечание, выговор и отчисление. При этом нельзя привлекать к ответственности учеников 1-4 классов и детей с ОВЗ. Также нельзя привлекать к ответственности учеников во время их болезни и каникул.