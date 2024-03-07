Многодетных семей собираются освободить от оплаты услуг нотариуса

Многодетных родителей предлагают освободить от оплаты тарифов за услуги нотариуса и госпошлины за совершение нотариальных действий.

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Новую льготу собираются ввести для тех случаев, когда семья обращается к нотариусу за услугами с целью обеспечения интересов детей. Соответствующий закон внесен на рассмотрение в Госдуму.

Новая льгота будет распространяться на родителей (опекунов, попечителей и усыновителей), имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет при условии, что они обучаются в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, и детей старше этого возраста, проходящих службу по призыву.

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Кроме того, многодетным семьям хотят предоставить право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

Закон, если он будет принят, вступит в силу сразу с момента принятия. Нововведение позволит сократить расходы многодетных семей, сказано в пояснительной записке к новому закону. При этом нотариусы не понесут значительных финансовых потерь, так как количество семей, имеющих статус «многодетных» не так велико.