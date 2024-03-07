В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода до рождения

В Государственной думе разрабатываются законопроекты о введении понятия паллиативного статуса плода для еще не родившихся неизлечимо больных детей. Об этом в четверг, 7 марта, рассказала первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая.

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Депутат объяснила, что понятие паллиативного статуса вводится для случаев, когда беременность уже случилась, но плод имеет врожденное заболевание.

«Есть даже такое показание для прерывания беременности, как «по показаниям плода». При этом существуют тысячи случаев, когда диагноз ошибался. В узи и скринингах может быть ошибка, поэтому, принимая паллиативный статус плода до рождения, мы даем такому ребенку шанс выжить», — подчеркнула Буцкая.

По данным хосписа «Дом с Маяком», 21 ребенок из 103 вышел из паллиативного статуса, передает РИА Новости.

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