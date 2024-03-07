Россиян предупредили об опасности покупки детских вещей на маркетплейсах

При покупке детских игрушек родителям стоит обращать внимание на правила проверки товара. Об этом рассказал изданию Олег Павлов. Эксперт также предупредил родителей об опасности покупки детских вещей на маркетплейсах.

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Недавно Роскачество опубликовало исследование 20 торговых марок игрушек в виде кукол для девочек. Такую продукцию проверили по 78 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. В ходе эксперимента нашли одну поддельную куклу, к которой также предъявили замечания по поводу безопасности. Некоторые модели игрушек провалили проверку на качество крепления волос кукол.

Павлов отметил, что методика Роскачества заслуживает внимания и поощрения, так как она изучает не только то, насколько игрушка токсична для ребенка, но и прочие параметры, от которых напрямую зависит безопасность малыша. Эксперт отмечает, что во время игры ребенок может облизать изделие, что может быть очень небезопасно.

«И любые недостатки, казалось бы, даже несущественные — такие, как выпадение волос или неустойчивая краска, они все так или иначе угрожают здоровью детей», — подчеркнул Павлов.

Эксперт призвал внимательно относиться к результатам исследований Роскачества. По его словам, эксперты находят много недостатков у игрушек, а также вводят правильные меры, которые помогают уберечь ребенка от токсичной продукции.

Общественник отметил, что в ближайшем будущем планируется цифровая маркировка товаров, которая позволит оперативно выявлять и изымать вредные детские товары.

Павлов призвал при покупке строго изучить материал изделия, а также обращать внимание, есть ли на товаре информация на русском языке о продавце, а также указан ли его точный адрес.

Особое внимание юрист уделил месту покупки игрушки. Он считает, что не стоит покупать игрушки на рынках и маркетплейсах, так как там чаще всего продукция продается без надлежащей сертификации и декларации.

Ранее эксперт Кривулин предупредил о подделках известных брендов в Сети. Он также назвал способы отличить подделку от оригинала.