Как делятся долги супругов при разводе

Общие долги супругов подлежат разделу при расторжении брака, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, если муж или жена взяли кредит до свадьбы, то после развода обязанность выплачивать эти средства лежит только на том, кто его оформлял. Исключение составляют случаи, когда кредитные деньги были израсходованы на общесемейные нужды во время брака.

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Личными считаются кредиты, взятые одним из супругов до вступления в брак. По общему правилу обязанность выплачивать такие кредиты после развода лежит только на том супруге, который их оформлял (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Исключение составляют случаи, когда кредитные средства расходовались на общесемейные нужды в период брака, — объяснил Русяев.

Как пояснил юрист, общими считаются те кредиты, которые были взяты хотя бы одним из супругов в интересах семьи в период зарегистрированного брака. Он подчеркнул, что обычно общими признаются долговые обязательства, взятые на покупку/ремонт жилья или автомобиля, на оплату лечения и обучения детей, на совместный отдых или крупные покупки для семьи.

Бремя доказывания совместного характера кредита лежит на том супруге, который настаивает на разделе долга. Ему необходимо представить подтверждающие документы: кредитный договор, чеки, квитанции об оплате, показания свидетелей и т. д., — заявил Русяев.

Адвокат Виктория Шабанова ранее рассказала, что первое, о чем нужно позаботиться в случае, если супруг изменил, — провести ревизию совместно нажитого имущества. По ее словам, зачастую бывший возлюбленный в приступе романтических чувств начинает одаривать новую пассию дорогими подарками. Юрист также посоветовала сохранить документы, подтверждающие факт измены, моральный вред и финансовые потери, которые были понесены в связи с действиями супруга.