Возраст россиянок при рождении первенца приближается к тридцати годам

Тренд на более позднее материнство наблюдается в России уже не первый год.

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Председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что возраст, в котором россияне рожают впервые, стремительно приближается к тридцати годам.

Причины здесь не только в том, что женщины хотят сначала сделать карьеру и твердо встать на ноги, а в наличии немало числа проблем. Здесь и отсутствие полноценного жилья, и слишком маленькие доходы, и неуверенность в завтрашнем дне из-за отсутствия стабильности.

При этом Кузнецова отметила, что возраст вступления в брак не претерпевает значительных изменений, и составляет в среднем двадцать пять лет. То есть, первенец в семье часто появляется лишь спустя четыре-пять лет после свадьбы.

По словам Кузнецовой, это происходит потому, что молодые пары просто не могут позволить себе ребенка сразу. Отсюда и снижение рождаемости за последние пять лет рождаемости на 24,2 процента.

Вице-спикер заявила, что государству еще предстоит приложить немало усилий для создания молодым российским семьям условий для рождения и воспитания детей. И тогда в перспективе рождаемость может обогнать смертность. Сейчас все ровно наоборот.