Чем опасны куклы с длинными волосами

Об опасности кукол с длинными волосами для маленьких детей предупредила в беседе с агентством «Москва» врач-педиатр Научно-исследовательского клинического института детства Екатерина Паснова. Специалист пояснила, что дети могут подавиться выпавшими из головы куклы прядями.

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«Если волосы у игрушки слишком длинные или жесткие, они могут образовать комок и застрять в горле, что вызовет проблемы с дыханием и даже удушье», — подчеркнула доктор.

На этом фоне Паснова советует следить за состоянием самих игрушек и их аксессуаров. Она рекомендует отдавать предпочтение куклам с короткими волосами.

Ранее об опасности курения вейпов в раннем возрасте предупредила педиатр Елена Позднякова. Она заявила о влиянии курения вейпов на успеваемость в школе.