Правда ли, что детям вредно давать сразу две жвачки, как в рекламе?

Современные жвачки делают не из обычного сахара, а из более безопасных подсластителей, которые могут вызвать слабительный эффект только при очень высокой дозе — 7,5 г. В одной пластинке жвачки содержится примерно 0,4 г подсластителя, поэтому можно спокойно давать ребёнку и две жвачки за раз, как в рекламе.

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Они помогут нейтрализовать кислоты во рту, отметила нутрициолог Виктория Вишнякова.

Безопасны ли жвачки

По словам Вишняковой, ставить жвачку в один ряд с газировкой и обычными сладостями не совсем правильно. Современные жвачки отличаются от всем известной Love is из детства, которую делали из сахара.

«Жвачка — это резиновая основа и пищевые добавки: красители, ароматизаторы (вопреки мифам, неопасные для здоровья) и подсластители», — привёл слова эксперта телеграм-канала клиник DocDeti и DocMed.

Ребёнок проглотил жвачку. Что делать?

Жвачку не стоит глотать, потому что ЖКТ не усваивает резиновую основу. Но если это случилось пару раз, то не страшно.

«При жевании резиновая основа превращается в маленький комочек, которым можно подавиться. Поэтому её лучше не давать детям младше 3 лет», — добавила нутрициолог.

Сколько жвачек можно за раз

Основная пищевая добавка в жвачках — это низкокалорийный подсластитель (сорбит, маннит, мальтит, ксилит, изомальт). Такие подсластители не относятся к свободным сахарам, которые ВОЗ рекомендует ограничивать в рационе. Но если переборщить с ними, то может случиться понос.

«В одной пластинке примерно 0,4 г подсластителя, а слабительный эффект может наступить при превышении дозы в 7,5 г. Если ребёнок не съедает за раз 2 жвачки, то слабительный эффект ему не грозит», — объяснила эксперт.

Польза жвачки

Жевательная резинка без сахара помогает увеличивать приток слюны и смывать частички пищи с эмали зубов. Также она нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту.

Если соблюдать правила безопасности, то жвачка даст дополнительный профилактический эффект против кариеса, считает Вишнякова.

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