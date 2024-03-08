Как ребенку поздравить маму с 8 Марта

В Международный женский день дети тоже хотят порадовать маму сюрпризом. Детский психолог посоветовала, как правильно подойти к этому вопросу.

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Вариантов подарка для мамы может быть много. Но важнее дать близкому человеку почувствовать, что его любят. Поэтому интересны не только цветы и открытки, но и помощь по дому при выполнении обычных обязанностей, отмечает психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Ксения Дементьева.

Конечно же, не стоит забывать о подарках, сделанных своими руками. Часто они запоминаются надолго, а некоторые мамы специально хранят их годами.

Специалист предлагает несколько идей неожиданных подарков, которые смогут стать замечательным сюрпризом.

Например, принести маме завтрак в постель. Многие хотят в праздничный день подольше понежиться в кровати, а 8 Марта не придется думать о том, как накормить завтраком семью.

Можно устроить спа на дому. Мама наверняка оценит возможность отдохнуть вреди дня с кремом на лице, или получить массаж рук/ног.

А что можно подарить ребенку на 8 Марта. Специалист советуют рассказать о его значении и истории. Конечно, трехлетней малышке это будет не интересно. Но в подростковом возрасте такая информация станет уже полезной. Родители должны сами принимать решение, как они хотят, чтобы дети видели 8 Марта. В любом случае этот день будет более заметным и приятным. А хорошие впечатления и веселый день в кругу семьи сами по себе могут стать отличным подарком.