Психолог объяснила, как рассказать детям про мошенников

Психолог советует провести с детьми урок информационной гигиены, объяснив, какие данные о семье и родителях ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам.

Жертвой аферистов стала 9-летняя девочка. С карты своей мамы она перевела аферистам более 100 тысяч рублей. Детский психолог Дарья Дугенцова заметила в интервью Общественной службе новостей, что родители зря не разговаривают с детьми на тему обмана в Интернете.

- Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, все ровно наоборот, - заявила эксперт.

Психолог советует провести с детьми урок информационной гигиены, объяснив, какие данные о семье и родителях ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам. Сделать это необходимо, как только у ребенка появится собственный смартфон, то есть буквально в 6-7 лет.