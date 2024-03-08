Роскачество выявило опасные детские игрушки

Эксперты Роскачества провели исследование, которое выявило недостатки в популярных куклах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Так, ни одна из 20 проверенных марок не получила российского Знака качества, включая такие известные как Barbie и Monster High. Исследование выявило контрафактные товары, нарушения безопасности, и даже наличие опасных химических веществ.

Изображающие принцесс из мультиков и куклы Barbie были особенно проблематичны. Некоторые из них содержали токсичные вещества, включая куклу Monster High, которая оказалась самой опасной. Другие имели ненадежное крепление волос, пластик, который легко воспламеняется, и превышение уровня электростатического поля.

Несмотря на это, большинство кукол успешно прошли тесты на прочность и отсутствие острых кромок. Однако, они не соответствовали возрастным рекомендациям на этикетках, что может быть опасно для развития ребенка. Политики и психологи призывают к оперативным изменениям в законодательстве, чтобы гарантировать безопасность детских игрушек. Они подчеркивают важность того, чтобы куклы соответствовали возрасту и психическим способностям детей, чтобы избежать негативных последствий на их развитие.