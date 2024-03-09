Врач рассказала, на какие проблемы указывает плохой почерк у ребенка

Врач-невролог Наталья Коньшина рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает плохой почерк у ребёнка.

По её словам, не всегда плохой почерк означает, что ребёнок болен. Но в ряде случаев это всё-таки указывает на определённые проблемы со здоровьем, передаёт Pravda.Ru.

«Это может быть нарушенная моторика рук, кистей и пальцев из-за неправильного развития нервной системы, а также недостаточная координация движений, из-за чего ребёнок не может писать аккуратно», – отметила специалист.

Кроме того, причиной плохого почерка могут стать переживания, эмоциональное напряжение и тремор рук, что говорит о нарушении щитовидной железы и поражении ядер головного мозга.

Также неумение аккуратно писать, подчеркнула Коньшина, может означать недостаток внимания и концентрации.

Плохой почерк, по словам невролога, часто встречается у косоглазых детей. Неаккуратные буквы могут свидетельствовать и о зрительном стрессе.

«Это явление, при котором у человека возникает иллюзия «пляшущих строчек». Буквы мельтешат перед его глазами, из-за этого ему трудно сосредоточиться, и это сказывается на письме. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо правильно подобрать цветовые очковые линзы», – пояснила невролог.

При этом она отметила, что один из минусов использования гаджетов, без которых не обходится ни один современный ребёнок, заключается как раз в том, что из-за этого дети меньше пишут и у них не развивается моторика рук.