Светлана Бондарчук сняла сына в домашнем интерьере

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук опубликовала фото годовалого сына. Снимками она поделилась в Instagram.

На новом фото Светлана Бондарчук показала, как сын наблюдает за процессом работы своего отца, продюсера Сергея Харченко в домашнем интерьере.

Светлана Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко. 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода.

По словам 55-летней звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по поводу рождения мальчика, но не собирается раскрывать никаких подробностей и что-то объяснять незнакомым людям.

От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у знаменитости есть двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

Дочери экс-супругов через год после рождения поставили диагноз ДЦП, они не афишируют подробности жизни девушки и редко публикуют фото с ней в соцсетях. А Харченко воспитывает девочку Юнну от предыдущего брака, она часто проводит время с отцом и его семьей.