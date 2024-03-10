В Курске подвели итоги конкурса «Сердце отдаю детям-2024»

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» проходил в два этапа: заочный и очный.

Педагоги представили дополнительные общеразвивающие программы, визитные карточки и видеообращения «Педагог дополнительного образования: расширение пространства для развития творчества и познавательной активности обучающихся (ребенка)», провели мастер-классы, приняли участие в импровизационном конкурсе «Воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» и защите проектов.

Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям-2024» признана Виктория Иванова, педагог дополнительного образования художественной направленности Дворца детского творчества.