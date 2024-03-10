Более половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили отношение россиян к единому госэкзамену (ЕГЭ).

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Результаты опроса показали, что больше половины россиян негативно относятся к формату госэкзамена.

«63 % россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17 % опрошенных», – приводят результаты исследования эксперты Superjob.

Наибольшее недовольство экзамен вызывает у людей старшего возраста. Среди опрошенных старше 45 лет 73 % высказались против такой аттестации. Положительные отзывы об экзамене были в основном от людей младше 34 лет.

Согласно результатам исследования, за последний год число противников ЕГЭ упало на 3 %: в 2023 году их было 66 %.

Опрос проводился в разных федеральных округах с 27 февраля по 6 марта. Свое мнение выразили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.