Шесть книг для чтения с детьми

По выходным сотрудники московских читален советуют, какие книги лучше подойдут для малышей, а какие — детям постарше. Библиотекарь первой категории Алена Бежикина, которая работает в библиотеке № 86, советует произведения Мириам Даман, Элс Бейртен, Анджелы Нанетти и других авторов.

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Малышам

«Меня зовут Жизнь» и «Меня зовут Смерть» Элисабет Хелланд Ларсен

Удивительные медитативные книги в стихах познакомят детей с понятиями жизни и смерти и с тем, как эти понятия относительны. На страницах встретятся и бабочки-однодневки, и двухсотлетние черепахи, здесь идет речь и про целые поколения людей, и про уникальность каждого человека.

После прочтения у вас будет масса тем, которые можно обсудить. Например, что мир многообразен, что жизнь и смерть есть во всем — все начинается и когда-то заканчивается. Не заканчивается только любовь — она умеет избавлять от грусти и ненависти. Чудесные иллюстрации художницы Марине Шнейдер помогут детям настроиться на открытый и теплый разговор с родителями на эти сложные, но, безусловно, важные темы.

«Тайна волка» Мириам Даман

Эта красочная сказка не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Одинокий волк хранит в своем сердце тайну: во время охоты он встречает женщину, пение которой его заворожило. Каждый день он приходит, чтобы услышать чудесную мелодию. Но однажды женщина пропала. Волк отправляется на поиски и находит ее в одиноком лесном доме на высокой горе. Какую цену ему пришлось заплатить, чтобы вновь услышать нежный голос?

Эта книга о тоске и одиночестве, светлой любви, выборе и его последствиях. Темы, как и в предыдущей книге, очень серьезные, но поданы понятно и легко.

Детям постарше

«Река, текущая вспять» Жан-Клода Мурлева

Жизнь тринадцатилетнего Томека текла спокойно и размеренно, пока он не встретил загадочную девочку и не влюбился. Девочка отправилась в путешествие, чтобы найти реку, текущую вспять и дарующую бессмертие. Что сделал Томек? Конечно, пошел вслед за ней.

За время авантюрного странствия мальчик преодолел множество препятствий: прошел лес Забвения, надышался дурман-цветов, заплыл на Несуществующий остров. Это путь взросления — мальчик превращается в юношу, находит любовь и надежных друзей, учится радоваться мелочам. Герои размышляют о быстротечности жизни, страхе смерти и неумолимом движении времени. Книга добрая и увлекательная, учит преодолевать себя, не сдаваться и не отступать от цели.

«Мой дедушка был вишней» Анджелы Нанетти

Маленький Тонино с детской наивностью и непосредственностью рассказывает историю отношений внутри своей семьи. Домашние неурядицы, родительский дом, уютные посиделки за кухонным столом, обиды и ссоры, нежность и забота, непонимание и осознанность, старение и уход — вот сколько тем сплелось в одной небольшой книжке. Как объяснить детям смерть бабушек и дедушек? И как помочь им это пережить, если несчастье произошло?

Ответы даст писательница Анджела Нанетти. За свою книгу она получила национальную премию Андерсена в номинации «Лучший писатель Италии».

Как увлечь ребенка чтением: лайфхаки библиотекарей

Подросткам

«Отключай» Ребеки Уны

Обычные подростки могут, смеясь, упасть в снег, промокнуть до нитки, почувствовать аромат цветов, обжечься кофе, разбить колени об асфальт и потом медленно отдирать корочки с почти заживших ран. Они могут ходить босиком по щекочущей траве, обниматься, гладить домашних животных, чувствовать сладость конфет, холод ветра, голод и жажду.

Все это — обычные дела для всех, кроме Гриты. Она живет в стерильном мире бесчувственных оболочек, где все общаются в виртуальной реальности, играют в онлайн-игры, могут заводить тысячи друзей и путешествовать, не выходя из дома. Все эмоции перенесены в Систему, отключиться от которой практически невозможно. Система контролирует процессы и запрещает то, что в нее не вписывается. Но Грите всего этого не нужно. Сможет ли она пойти против? Узнаете, если прочтете эту книгу.

«Беги и живи» Элс Бейртен

Главной героине Нор 18 лет, и ей во что бы то ни стало нужно пробежать марафон. В беге вся ее жизнь, она готова покорить свой личный Эверест, пробежав 42 километра 195 метров. Все вокруг говорят, что в ее возрасте рано участвовать в марафоне, но талантливая и целеустремленная девушка не отступается от цели.

Пока бежит, она думает о своей жизни, о саднящем чувстве утраты и вины. Нор вспоминает потерянную дружбу, первую любовь и личную тайну. В конце концов, девушка перестает себя винить и в итоге принимает себя такой, какая она есть.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».