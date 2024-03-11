Как сделать правила пересдачи Единого госэкзамена удобными для всех

Кажется, случилось то, чего многие ждали очень давно. Единый госэкзамен по одному из предметов по выбору теперь можно будет пересдать в том же году, еще до окончания приемной кампании. Такое предложение озвучил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. А глава Рособрнадзора Анзор Музаев вскоре заявил: "С июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится".

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Изменения в расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи пообещали внести оперативно, проработав схему не только с минпросвещения, но и с минобрнауки. И это понятно: ведь потребуется не просто правка расписания ЕГЭ, а "синхрон" со сроками приемной кампании в вузы.

Ясно одно: налицо, определенно, веха в долгой и далеко не всегда легкой истории Единого, который даже через 15 лет после старта пытаются отменить на разных уровнях. Но разумной альтернативы до сих пор не придумано, зато, по словам Анзора Музаева, экзамен постоянно совершенствуется.

До сих пор в правилах ЕГЭ в случае "провала" была разрешена пересдача только двух обязательных предметов, русского языка и математики

- ЕГЭ - экзамен с большими ставками. Это не только аттестат об окончании школы, но и поступление в вуз, - отмечал Музаев в одном из интервью "РГ". - Ведь, заметьте, мы никогда не слышим от депутатов, от экспертов требований отменить Основной госэкзамен, который сдают после девятого класса.

Напомним, раньше в правилах ЕГЭ в случае "провала" была разрешена пересдача только двух обязательных предметов, русского языка и математики, так как без них не получить аттестат. В этом году в расписании Единого такие пересдачи стоят в начале осени - 4 и 9 сентября. И это уже далеко за рамками сроков приемной кампании.

Правда, в минобрнауки пока никаких изменений в правила приема в связи с пересдачей ЕГЭ не планируют.

- Совместно с минпросвещения, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадим абитуриентам все условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приема, - прокомментировали "РГ" в минобрнауки. - Внесение изменений в порядок приема в настоящее время не прорабатывается.

Как рассказал "РГ" Виктор Болотов, руководитель Рособрнадзора в 2004-2008 годах, при котором как раз и зарождался ЕГЭ, идея повторной сдачи экзамена обсуждалась уже много лет. Но всегда перед экспертами вставали две проблемы. Первая: как ни крути, а дополнительное проведение ЕГЭ - это дополнительные средства.

- Кто будет платить за пересдачу? Бюджет или… соискатель, то есть ученик, вернее, его семья? Да, были и такие идеи, - вспоминает Болотов. - Но они не выдерживали критики, конечно. Ведь в таком случае мы бы плодили неравенство. Второй сюжет - будут ли работать для повторной сдачи все пункты проведения Единого экзамена по всей России? Это тоже история не из дешевых. Это охрана, учителя. Поэтому дальше обсуждений дело не двигалось.

Возможность сразу пересдать один из предметов по выбору, а не ждать для этого целый год дает школьнику шанс не ломать судьбу и биографию, считает заслуженный учитель России, директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург. "Осечка", по его словам, может случиться у любого - от стресса и волнения.

Но есть во всей этой, бесспорно, позитивной истории, нюанс.

Как заявили в Рособрнадзоре, в случае пересдачи предыдущий балл ЕГЭ... аннулируется. То есть не будет возможности выбрать. А ведь пересдать можно и со знаком "минус".

По словам председателя Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, работа по подготовке условий для пересдачи ЕГЭ началась сразу же после того, как идея была озвучена президентом.

- Как все будет? Сдали экзамены и поняли, что по одному из них вы знали тему лучше, но что-то помешало выдать максимум знаний, - прокомментировала "РГ" Ольга Казакова. - Вы пишете заявление с отказом от баллов, которые вы получили, и в резервный день идете пересдавать выбранный предмет.

А по мнению Виктора Болотова, очень важно, что в планах - засчитывать именно последний результат. В прошлых обсуждениях были идеи выбора лучшего из двух, но здесь таится опасность повальных пересдач.

- Считаю, что выпускник должен ответственно делать выбор. Всякое бывает, попался каверзный вопрос, или почувствовал себя плохо на экзамене. Но если ты уверен в своих силах, уверен, что ты сможешь сдать лучше, - иди и сдавай. Это возможность для сильных учеников, - уверен Болотов.

Мнения

Как сделать новые правила пересдачи ЕГЭ удобными для всех?

Наталья Крюкова, завуч школы № 91, г. Нижний Новгород:

- С точки зрения ученика и родителей, возможность пересдать ЕГЭ - только благо. Каждый имеет право не только на ошибки, но и на возможность их исправить. А вот учителю есть над чем подумать. Если пересдачи лягут на плечи преподавателей во время летних каникул, то это может оказаться проблемой.

Зачем нужны изменения, понятно - сейчас недобравший баллы по предметам на выбор выпускник пересдает ЕГЭ осенью, а значит, лишается возможности поступить в вуз и теряет год. Но давайте подключим к решению вопроса не только среднюю, но и высшую школу. Именно таким я вижу механизм - вузы сдвигают сроки приема на середину сентября. Тогда бывший одиннадцатиклассник успевает за лето и подготовиться лучше, и пересдать экзамен в начале осени, и стать студентом.

Что касается невозможности выбора результата между первой и второй попыткой, так это неплохо - кто сказал, что должно быть легко? И надо все-таки сдавать экзамены с первого раза.

Протоиерей Евгений Худин, директор Сормовской православной гимназии апостола Иоанна, г. Нижний Новгород:

- Сама по себе подготовка к ЕГЭ - уже серьезный стресс. Средний или слабый ученик, вероятнее всего, ведь и повторно написал бы работу на привычную оценку. А вот как раз ответственные хорошисты и отличники зачастую показывают на итоговом испытании хороший, но не стопроцентный для себя результат. Это происходит не потому, что человек не подготовился к экзамену, наоборот - готовился столь усердно, что перенервничал. Если ученик будет знать, что у него есть право на ошибку, то и чувствовать себя будет психологически куда комфортнее.

Относительно того, что при пересдаче засчитывается второй результат - так это вообще норма: раз уж ты заявился, значит, взял на себя ответственность. С апелляциями ведь то же самое, почему и опасаются на них идти: вдруг результат после повторной проверки окажется хуже, чем предыдущий.

Юрий Стариков, директор школы № 106, г. Санкт-Петербург:

- Для детей это дополнительный шанс на получение более высокого балла и, соответственно, возможность поступить на бюджет в выбранный вуз. Но для учителей, администрации школы - головная боль. Понятно, что возможностью пересдачи воспользуются многие. Даже если набрали приличные баллы, то почему бы не улучшить результат? То есть дежурными школами вопрос не решить.

Возможность пересдачи означает: школы, где проводятся ЕГЭ, будут работать и в июле. Получается, и учителя, и администрация школы вместо отпуска должны будут находиться на рабочем месте? Как в таком случае обеспечить положенный отпуск в 56 дней?

Есть и еще важный момент. Как раз в июле в школах проводятся ремонтные работы. А как иначе? Школу нужно подготовить к новому учебному году, причем уже к 10 августа. Так когда проводить ремонт?

Наталья Соколова, директор школы № 693, г. Санкт-Петербург:

- Для учащихся - только плюсы. Правда, вопрос с выбором более высокого результата все же надо предусмотреть. Психологически первый раз ребенку будет немного легче сдавать экзамен, просто потому что он знает: будет и вторая попытка. То есть обстановка на экзамене для него станет менее стрессовой.

Но есть и более существенный фактор. Зная о возможности пересдачи, дети, думаю, станут активнее выбирать более сложные экзамены - физику, химию, биологию. Если раньше, скажем, ребенок боялся сдавать физику, потому что осознавал: ему крайне сложно получить высокий балл, хотя для поступления на выбранную специальность как раз нужна физика, то теперь он может попробовать.

Что же касается самой школы, где размещается пункт проведения экзамена, то здесь есть дополнительные сложности, которые пока что непонятно, как решать. Теперь гораздо проще школам, в которых не принимают ЕГЭ. Они в июле как отдыхали, так и будут отдыхать.

Анна Лушкина, директор школы № 23, г. Гуково Ростовской области:

- Уверена, что для учителей это не создаст дополнительной нагрузки, так как единые госэкзамены сдаются в летний период, когда большинство учеников ушли на каникулы. Это инициатива навстречу ребенку. Таких решений мы ждали давно.

Элина Ушакова, заместитель директора по воспитательной работе Инженерной школы, Астрахань:

- Подготовка к экзаменам - это кропотливая работа нескольких лет для всех участников образовательного процесса. Но успехи наших выпускников всегда на первом месте для школы и учителей. Считаю, что таким шансом смогут воспользоваться многие выпускники, чтобы улучшить, в случае необходимости, свои результаты.

Наталья Дремлюкова, учитель истории и обществознания, г. Красноярск:

- Нередко случается, что ребенок сдает ЕГЭ так: три экзамена сдал, один завалил. Переволновался, например, или несерьезно отнесся к экзамену по дисциплине, которую считал простой - такое часто бывает с обществознанием. К этому предмету многие старшеклассники относятся несерьезно, на экзамен приходят несобранными, выполняют не все задания, думая, что на минимальный порог баллов им и так хватит. В итоге как раз и не хватает до минимума одного-двух баллов.