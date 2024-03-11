Репродуктолог перечислила снижающие шанс зачать ребенка продукты

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Анна Ильина перечислила продукты, снижающие фертильность и шансы зачать ребенка. В беседе с Life она отнесла к таковым красное мясо.

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По словам специалистки, у женщин излишняя любовь к красному мясу может привести к проблемам с овуляцией. «Согласно научным данным, "безопасное" количество красного мяса в рационе для сохранения фертильности — 500 граммов в неделю», — указала она.

Также, по словам врача, снижают вероятность забеременеть соя, кофеин, сладкая газировка и некоторые виды рыбы.

«Конечно, отказ от продуктов выше — не волшебная таблетка. Важно умеренно употреблять алкоголь, а лучше совсем отказаться от него обоим партнерам во время планирования беременности (как минимум за три месяца до)», — добавила Ильина.

В заключение она посоветовала желающим завести ребенка парам избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни.